印度山洪暴發8死　百人群聚河邊「多人被沖走」集體逃命畫面曝光

印度西孟加拉邦5日舉辦杜爾加女神像浸禮的宗教活動,上百人聚集在馬爾河(Mal River)河邊,但卻突然發生山洪暴發,當地媒體指出,約30至40人被水沖走。官員事後證實,這起事件造成8人死亡。

NDTV報導,事發於西孟加拉邦的賈爾派古里(Jalpaiguri),當時河邊正在舉行杜爾加女神像浸禮宗教活動,有上百人參加,但洪水卻突然襲來。畫面顯示,儘管現場民眾發現狀況不對之後,紛紛朝向岸邊移動,但當時水流相當湍急,最終仍有多人被沖走,部分民眾緊緊抓著其他人,就想保住性命。

西孟加拉邦首席部長班納吉(Mamata Banerjee)6日證實,整起事件造成8人死亡,有13人受傷送醫,搜救行動仍在進行中,在警察與民間人士共同努力之下,有約70人被救出。她進一步說明,死者家屬將獲得20萬盧比賠償金,傷者將獲得5萬盧比。

