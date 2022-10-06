印度山洪暴發8死　百人群聚河邊「多人被沖走」集體逃命畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

印度西孟加拉邦5日舉辦杜爾加女神像浸禮的宗教活動，上百人聚集在馬爾河（Mal River）河邊，但卻突然發生山洪暴發，當地媒體指出，約30至40人被水沖走。官員事後證實，這起事件造成8人死亡。

NDTV報導，事發於西孟加拉邦的賈爾派古里（Jalpaiguri），當時河邊正在舉行杜爾加女神像浸禮宗教活動，有上百人參加，但洪水卻突然襲來。畫面顯示，儘管現場民眾發現狀況不對之後，紛紛朝向岸邊移動，但當時水流相當湍急，最終仍有多人被沖走，部分民眾緊緊抓著其他人，就想保住性命。

▲▼ 現場多人被沖走。（圖／翻攝自推特）

西孟加拉邦首席部長班納吉（Mamata Banerjee）6日證實，整起事件造成8人死亡，有13人受傷送醫，搜救行動仍在進行中，在警察與民間人士共同努力之下，有約70人被救出。她進一步說明，死者家屬將獲得20萬盧比賠償金，傷者將獲得5萬盧比。