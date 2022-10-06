國境將開放！電信漫遊專案出爐　199元上網吃到飽

▲電信漫遊費用出爐。（圖／取自免費圖庫xframe）

記者陳俐穎／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布自10月13日零時起，入境民眾免除居家檢疫，許多民眾規劃出國旅遊，台灣大哥大表示，月租型用戶前往日本、韓國旅遊，申辦原號漫遊上網吃到飽專案，一天只要199元，上網用量較少也可選擇15日上網傳輸量共2GB的原號漫遊專案，只要349元。

歐、美、紐澳旅遊也相當熱門，台灣大提供月租型用戶赴美國、加拿大、紐西蘭及澳洲遊玩，申辦原號漫遊吃到飽方案，每天只需花費179元。另外，赴歐洲旅遊的用戶也可選擇15日上網流量共1GB的輕量型原號漫遊方案，只要699元，1GB流量能在臉書打卡加上傳照片約500次以上，或使用Google Map導航約100小時以上。月租型用戶透過台灣大官網、客服App、簡訊傳送申辦代碼等方式，免出門臨櫃，可線上申辦，並預約漫遊的開通時間，不需更換SIM卡。

另外，台灣大也提供預付卡漫遊通服務，日本上網吃到飽5日原價599元，特惠價399元，韓國上網吃到飽5日原價799元，現在也只要445元。網外用戶只需親自攜帶雙證件到台灣大實體門市即可申辦預付卡漫遊服務，網內預付卡用戶可直接到台灣大網路門市儲值。