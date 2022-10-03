網路優惠出爐！1G光纖上網千元有找　再送Disney+整年免費看

▲台灣大推上網優惠。（示意圖／Pexel）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣大哥大今宣布，「好速加掛+」方案推出限時優惠，10月31日前申辦，加碼送最高共900 GB的5G傳輸量，此外年底前邀請二等親內家人一同申辦5G行動專案，即可享每月最高250元的月租優惠，再獲得限時額外加碼1,010元momo幣回饋

此外，。台灣大寬頻推出「Wi-Fi滿屋+」優惠方案，月付999元享1G光纖上網，並免費升級搭配3台Mesh Wi-Fi 6，10月12日前網路門市更祭出限時加碼優惠，額外提供Disney+暢看、獨家大禮包以及600元momo幣。

台灣大哥大「好速加掛+」每月599元即享120 Mbps光纖上網優質服務，再送Google Nest Mini智慧音箱、700元momo幣等好禮二選一，以及MyMusic、MyVideo、MyBook、雲端遊戲、數位電視加值頻道服務等價值萬元影音娛樂體驗及好禮。

台灣大寬頻推出旗艦版「Wi-Fi滿屋+」方案，月付999元即可享有高品質1G光纖上網服務，同時免費升級3台最新Mesh Wi-Fi 6連網神器，大幅提升網速、延遲時間降低50%，傳輸量多4倍、涵蓋範圍增加80%，再提供支援4K高畫質的A1 Box及藍牙聲控遙控器。網路門市10月12日前申辦「Wi-Fi滿屋+」方案，享Disney+免費12個月等總值近6,000元的優惠。