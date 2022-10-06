跨國編創共融舞作「冰河時期」　滯留島舞蹈劇場屏東藝術館演出

▲滯留島舞蹈劇場於10月23日晚間7點半在屏東藝術館演出 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

滯留島舞蹈劇場於10月23日晚間7點半，在屏東藝術館推出舞作《冰河時期》，由屏東視障編舞家張忠安和法國身障編舞家Maylis Arrabit跨國編創的全新共融舞蹈作品，詮釋疫情下的生活與文化環的改變。

這項創作在2019年底著手籌畫，卻因世界各國疫情影響，兩位編舞家製作期間透過線上及數位影像進行編創、藝術思維上的交流。

張忠安表示，新冠疫情使世界陷入停頓，並對每個國家產生了不同的影響，《冰河時期》探討當疫情蔓延而各國有不同的限制與規範，處於不同文化環境中的人們，如何相互支持、一起找尋生存方式與出口。

今年夏天滯留島舞蹈劇場在愛丁堡藝穗節展開世界首演，極具吸引力及戲劇性的編舞，獲得觀眾與評論肯定，嶄新的跨國合創探討疫情引起的巨變，在疫情殘酷與真實之下顯得渺小的人類所相互依存的溫暖、人性的正直、積極的展望。

屏東潮州編舞家張忠安創立的滯留島舞蹈劇場，以推展共融、將社會人文融入舞作為名，現為多年國藝會獎助之傑出演藝團隊，其作品屢獲國內外巡演。創團以來秉持實質將社會人文議題融入舞作，曾參訪Unlimited無障礙藝術節，讓張忠安對於超越藝術之上的生命之美為之感動與啟發，希望能透過舞團的能見度和影響力，告訴這個世界應該共同正視的社會問題，並開發扶植更多障礙者並挖掘其藝術潛能，推廣文化平權。售票請洽https://www.opentix.life/event/1545220960607690753