　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯辦批林佳龍「亂撒幣」推APP　林競辦反嗆：先看看新北幣吧！

▲▼新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會、新北市長候選人林佳龍致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長候選人林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／新北報導

侯友宜選舉辦公室6日批民進黨新北市長參選人林佳龍，在擔任台中市長、交通部長任內「UMAJI」（你麻吉）App成效極差遭監察院提出糾正，該App累計下載次數只有2.3萬次，林佳龍就是「沒規劃、亂撒幣」。林佳龍競選辦公室回應，相關計畫在林佳龍上任前就啟動，任職期間也努力優化，反觀侯市府強推新北幣，結果連局處長都沒人用過。

林佳龍競選辦公室發言人、律師李晏榕表示，UMAJI的計劃是在林佳龍上任交通部長之前就已經啟動的計畫，林佳龍上任之後也收到各方意見，因此進行優化而非終止。

李晏榕指出，台灣是科技王國，若能推出國內自己的交通App，整合資訊，對於國內外旅客都是福音，相關計畫相信交通部基層同仁都仍努力要做到最好，希望侯陣營能學習支持台灣相關科技產業，不要抹殺基層公務員的努力。

對於App相關政策，李晏榕說，提到App就不免讓人想起侯市府曾為了活動花5千多萬發行「新北幣（NewTaiPAY），結果活動一結束，不少市場攤商表示幾乎沒有民眾再使用新北幣，侯市府宣稱有5千家業者合作，結果至今實際合作的店家只剩幾十家。

李晏榕指出，新北幣先前遭到議員在市議會打臉，新北市政府連局處長自己都沒有人表示用過新北幣，顯見藍營議員打臉別人之前，一個不小心迴力鏢又打回自己臉上，侯市府才是真正的大撒幣、烏龍政策。

對於相關政策，李晏榕說，林佳龍在交通部長任內推動科技產業會報，積極支持台灣包含電動巴士及智慧交通相關產業，成果斐然，獲得國內科技大廠高度肯定。反觀侯友宜在新北市主政4年，不但沒有為新北產業創造產值，還因都更沒有配套，讓配合政府計畫的業者，必須自力更生，辛苦另起爐灶。

李晏榕表示，侯友宜4年有超過7000億的預算，但完全看不到相關重大建設，究竟錢用到哪裡，也請侯陣營拿出政績清單，不要再混水摸魚。李晏榕說，這場選戰，侯陣營母雞只會跳針好好做事，小雞只會亂槍打鳥，人民都看得很清楚，一個城市有這樣的領導人，已經是人民的不幸。

針對侯友宜陣營重提海水採礦MOU一事，李晏榕表示，侯友宜陣營持續拿不出政績與政見來說服市民，淨拿一些莫名其妙的事件出來浪費版面，所謂海水採礦MOU，僅是一個合作意向，並沒有任何法律拘束力，當時也已立即表達資訊掌握不夠充分，應該檢討改進，除了並未讓政府花費一毛錢也並未造成任何損失之外，從頭到尾也沒具體提供任何協助。

李晏榕說，侯陣營有空回顧林佳龍4年前的一樁舊事，不如好好花時間檢視自己執政了12年以來29分之3區的政績還有沒有補充的空間。她也強調，政治人物說話要負責任。

李晏榕批評，侯陣營不好好做功課，自己提不出政見，反而在明知道自己所說的事情是不實的情況下，還空言指控他人抄襲及撒幣，這樣的行為可能構成散播不實訊息、妨害他人名譽的誹謗罪，奉勸侯陣營召開記者會就應該提出具體事實說話，而不是胡言亂語、把黑的說成白的，否則不排除進一步採取法律行動。

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
賈永婕震怒「登山女神當小三」　聽完她一通電話爆哭
「被打到認不出」23歲兒慘死 　母淚求重判：希望他們都死
民進黨年底拿7縣市？　沈富雄打臉蔡阿嘎：有3個可能會輸
蕾菈水中全裸！　「超兇渾圓球體」看光
三重警打錯人還提告！無辜男今領通知書　新北警局長：我會負責
甄珍母子赴北京失聯1個多月　友急喊：打了上千通電話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

更生送暖愛在貓纜 幸運草市集活動

捧場姚文智電影「流麻溝十五號」　陳時中：有民主真諦才有選舉成功

美國前白宮國安會幕僚長來台駐研1個月　跟台灣高層研討安全議題

批陳時中「製造大家困擾」　柯文哲：別以為防疫成績是自己的

侯辦批林佳龍「亂撒幣」推APP　林競辦反嗆：先看看新北幣吧！

感覺民進黨「放棄陳時中」　柯文哲：做完民調發現不行了？

高雄選戰2女將「互控霸凌」都哭了　她激動：往生的婆婆也被抹黑

兩人再槓上！蔣萬安嗆名嘴抹紅　周玉蔻轟：別理他沒用、一家騙子

萬華被揍一頓？陳時中喊「會痛可跟我說」　柯文哲嗆：典型的傲慢

謝志得指控陳偉杰碩論抄襲　「2萬字遭複製」連結論都不放過

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

更生送暖愛在貓纜 幸運草市集活動

捧場姚文智電影「流麻溝十五號」　陳時中：有民主真諦才有選舉成功

美國前白宮國安會幕僚長來台駐研1個月　跟台灣高層研討安全議題

批陳時中「製造大家困擾」　柯文哲：別以為防疫成績是自己的

侯辦批林佳龍「亂撒幣」推APP　林競辦反嗆：先看看新北幣吧！

感覺民進黨「放棄陳時中」　柯文哲：做完民調發現不行了？

高雄選戰2女將「互控霸凌」都哭了　她激動：往生的婆婆也被抹黑

兩人再槓上！蔣萬安嗆名嘴抹紅　周玉蔻轟：別理他沒用、一家騙子

萬華被揍一頓？陳時中喊「會痛可跟我說」　柯文哲嗆：典型的傲慢

謝志得指控陳偉杰碩論抄襲　「2萬字遭複製」連結論都不放過

墾丁觀海樓新裝10／15啟用　屋頂音樂會一起賞鷹開「森」玩

阿嬤接孫子放學突然失蹤　發現被「5隻鬥牛犬」集體暴咬陳屍家中

深夜曬美食「不到半小時被送醫院」！　黃曉明突發2病：人不能太放縱

更生送暖愛在貓纜 幸運草市集活動

汽、機車改裝噪音擾人　潮州聯合稽查告發5件違規

捧場姚文智電影「流麻溝十五號」　陳時中：有民主真諦才有選舉成功

「小改款日規HONDA Fit」發表！折合新台幣40萬有找　動力再提升

虎斑犬扣環鬆脫「馬路狂奔」飼主苦追　害騎士慘摔...牠當場死亡

首家百貨店！屋馬燒肉「文心秀泰店」10／8正式開幕

Rain遭爆婚外情「愛上性感嫩妹」對象是金泰希閨蜜　公司氣炸提告

iPhone14偵測車禍報案　 警到場「車上6人全慘死」

政治熱門新聞

民眾黨最美發言人！網驚：這可以出道了

資策會改口　柯：全黨＋國家機器打一人

陳時中民調又墊底　他曝民進黨盤算：已經不是會不會當選了

民進黨年底拿7縣市？　沈富雄打臉蔡阿嘎：有3個可能會輸

蔡阿嘎預測「22縣市長勝選名單」！　他將奪下台北市

向學生余正煌道歉？　陳明通：陳局長不回答陳教授問題

快訊／裴偉發言音檔鑑識結果出爐！　FBI合作實驗室：內容無變造疑慮

周玉蔻沉默9天臉書發文了　一句話讓粉絲嗨翻

王浩宇不忍了！　「民進黨沒有網軍，真的沒有」

電子煙氾濫！7.9萬學生淪吸菸族

同黨正妹永康桂綸鎂是募款大敵　支持者：敵不過美色

快訊／高虹安博論符合著作權法　律師聲明曝光：絕無8成雷同可能

「不會依賴他國防衛台灣」　蔡英文：會調整防禦戰略

蘇起示警「5至10年內是中共犯台機會之窗」：最快3天內打完

更多熱門

相關新聞

中壢運動中心淹水案　張善政：綠營根本逃避問題

中壢運動中心淹水案　張善政：綠營根本逃避問題

藍營最近對桃園八德、蘆竹國民運動中心工程品質提出質疑，昨天有市議員參選人指出連中壢國民運動中心出現淹水問題，遭綠營質疑是捕風捉影隨便攻擊；對此，國民黨桃園市長參選人張善政今(6)日表示：「我覺得他們（指綠營）永遠在逃避問題，市議員提出來的事情，他們應該舉證說問題到底在哪裡，不是說沒有這回事？我認為，市議員不會無的放矢。」

柯文哲批陳時中「製造大家困擾」

柯文哲批陳時中「製造大家困擾」

遠眺海線平原美景　雲林長庚住宿長照機構正式啟用

遠眺海線平原美景　雲林長庚住宿長照機構正式啟用

感覺民進黨「放棄陳時中」　柯文哲：做完民調發現不行了？

感覺民進黨「放棄陳時中」　柯文哲：做完民調發現不行了？

兩人再槓上！蔣萬安嗆名嘴抹紅　周玉蔻轟：別理他沒用、一家騙子

兩人再槓上！蔣萬安嗆名嘴抹紅　周玉蔻轟：別理他沒用、一家騙子

關鍵字：

林佳龍侯友宜2022九合一大選2022新北市長

讀者迴響

熱門新聞

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」！前輩連開6砲

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

吳亞馨登記結婚！轉行從商甜嫁圈外男友

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

鴻海再拋「Model B電動休旅車」

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面