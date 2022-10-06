侯辦批林佳龍「亂撒幣」推APP　林競辦反嗆：先看看新北幣吧！

▲新北市長候選人林佳龍。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／新北報導

侯友宜選舉辦公室6日批民進黨新北市長參選人林佳龍，在擔任台中市長、交通部長任內「UMAJI」（你麻吉）App成效極差遭監察院提出糾正，該App累計下載次數只有2.3萬次，林佳龍就是「沒規劃、亂撒幣」。林佳龍競選辦公室回應，相關計畫在林佳龍上任前就啟動，任職期間也努力優化，反觀侯市府強推新北幣，結果連局處長都沒人用過。

林佳龍競選辦公室發言人、律師李晏榕表示，UMAJI的計劃是在林佳龍上任交通部長之前就已經啟動的計畫，林佳龍上任之後也收到各方意見，因此進行優化而非終止。

李晏榕指出，台灣是科技王國，若能推出國內自己的交通App，整合資訊，對於國內外旅客都是福音，相關計畫相信交通部基層同仁都仍努力要做到最好，希望侯陣營能學習支持台灣相關科技產業，不要抹殺基層公務員的努力。

對於App相關政策，李晏榕說，提到App就不免讓人想起侯市府曾為了活動花5千多萬發行「新北幣（NewTaiPAY），結果活動一結束，不少市場攤商表示幾乎沒有民眾再使用新北幣，侯市府宣稱有5千家業者合作，結果至今實際合作的店家只剩幾十家。

李晏榕指出，新北幣先前遭到議員在市議會打臉，新北市政府連局處長自己都沒有人表示用過新北幣，顯見藍營議員打臉別人之前，一個不小心迴力鏢又打回自己臉上，侯市府才是真正的大撒幣、烏龍政策。

對於相關政策，李晏榕說，林佳龍在交通部長任內推動科技產業會報，積極支持台灣包含電動巴士及智慧交通相關產業，成果斐然，獲得國內科技大廠高度肯定。反觀侯友宜在新北市主政4年，不但沒有為新北產業創造產值，還因都更沒有配套，讓配合政府計畫的業者，必須自力更生，辛苦另起爐灶。

李晏榕表示，侯友宜4年有超過7000億的預算，但完全看不到相關重大建設，究竟錢用到哪裡，也請侯陣營拿出政績清單，不要再混水摸魚。李晏榕說，這場選戰，侯陣營母雞只會跳針好好做事，小雞只會亂槍打鳥，人民都看得很清楚，一個城市有這樣的領導人，已經是人民的不幸。

針對侯友宜陣營重提海水採礦MOU一事，李晏榕表示，侯友宜陣營持續拿不出政績與政見來說服市民，淨拿一些莫名其妙的事件出來浪費版面，所謂海水採礦MOU，僅是一個合作意向，並沒有任何法律拘束力，當時也已立即表達資訊掌握不夠充分，應該檢討改進，除了並未讓政府花費一毛錢也並未造成任何損失之外，從頭到尾也沒具體提供任何協助。

李晏榕說，侯陣營有空回顧林佳龍4年前的一樁舊事，不如好好花時間檢視自己執政了12年以來29分之3區的政績還有沒有補充的空間。她也強調，政治人物說話要負責任。

李晏榕批評，侯陣營不好好做功課，自己提不出政見，反而在明知道自己所說的事情是不實的情況下，還空言指控他人抄襲及撒幣，這樣的行為可能構成散播不實訊息、妨害他人名譽的誹謗罪，奉勸侯陣營召開記者會就應該提出具體事實說話，而不是胡言亂語、把黑的說成白的，否則不排除進一步採取法律行動。