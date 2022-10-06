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社會 社會焦點 保障人權

發包王八卡業務...對方拿錢不辦事！火爆男三重汽旅開槍

記者戴上容／新北報導

新北市三重某汽車旅館驚傳槍擊！31歲盧男日前出資5000元發包申辦預付卡（俗稱王八卡）業務，未料，鄭男拿了錢卻不做事，6日清晨4時許，盧男見鄭男、丁男及其介紹人曾女到汽旅，憤而上前理論，一氣之下時空氣槍朝鄭男手臂射擊，警獲報後於6小時內將犯案2人逮捕。

▲▼汽車旅館傳槍響。（圖／記者戴上容翻攝）

汽車旅館傳槍響。（下圖同／記者戴上容翻攝）

據了解，盧男日前有辦10張電話預付卡需要，出資5000元發包交辦（3000元是預付卡費用，2000元是人工費），在丁男的女友曾姓女子介紹下，交由49歲鄭男交辦，鄭男上個月拿取傭金2000元，盧男這個月又再交辦10張預付卡差事。

未料，鄭男這次完全沒做事，盧男相當生氣，覺得鄭男「污走」他辛辛苦苦賺來的錢，放話要給他好看！今天凌晨4時許，鄭、丁及丁女友曾姓女子在汽旅內，櫃台來電表示有訪客，2男1女覺得奇怪後仍下樓應對。

一下樓便見到盧男及鍾姓男子上前理論，過程中，盧男友人鍾姓男子朝鄭噴辣椒水，盧男再朝鄭男開空氣槍，鋼珠當場打進鄭男右手臂，盧、鍾得逞後逃跑，留下痛苦的鄭男及一旁傻眼的女子。

鄭男隨後打電話報警指稱遭人開槍，警方不敢大意，派出多名警力及救護車到場，所幸鄭男就醫後暫無大礙。警方已在3人投宿的房間拍照採證，並於現場查扣一瓶辣椒水，警方已調閱監視器在6個小時內追查到盧、鍾男，後續將繼續向上追查預付卡到底用在何處？案發原因待後續調查釐清。

▲▼汽車旅館傳槍響。（圖／記者戴上容翻攝）

▲汽車旅館傳槍響，被害人傷勢。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼汽車旅館傳槍響。（圖／記者戴上容翻攝）

▲犯案的盧姓男子。（圖／記者戴上容翻攝）

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