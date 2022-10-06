史上嫁最遠公主！走了2年才抵達和親國…到時老公已死了

▲闊闊真公主花2年時間，遠赴伊兒汗國和親。（圖／翻攝自百度百科）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

中國古代帝王們為了鞏固勢力，常會與其他國家進行「政治和親」，但由於當時交通不便，遠嫁他鄉的公主往往要花好幾個月、甚至好幾年的時間才會抵達。元朝的闊闊真公主，即在元世祖忽必烈的指定下遠嫁伊兒汗國（位於現今西亞一帶），當她歷經2年多終於到達伊兒汗國後，卻發現本來要與她結婚的君主竟早已經去世，讓她相當無助。

據《泉州網》報導，說到古代「和親公主」，多數人會想到的是昭君出塞、文成公主進藏的故事，但其實嫁最遠的公主是元世祖忽必烈的女兒闊闊真，卻鮮為人知，關於她遠嫁波斯的歷史記載很少，大多見於威尼斯人馬可波羅所寫的《馬可波羅遊記》。

▲歷經千辛萬苦抵達和親國時，卻發現未婚夫早就已經老死。（圖／翻攝自每日頭條）

《元史》、《馬可波羅遊記》等文獻記載，闊闊真公主是蒙古卜魯罕部女子，1286年，伊兒汗國君主阿魯渾在王后去世時，秉持著要「同族」擔任下一任王后的原則，於是便派使者來到元朝，與忽必烈討論和親一事。考量到國家的安定，忽必烈隨即答應了阿魯渾的要求，並選擇闊闊真公主作為和親對象，讓她遠嫁伊兒汗國，以當時的交通條件，可說是非常遠。

1291年，17歲的闊闊真公主在馬可波羅以及伊兒汗國使者兀魯、阿卜失哈等人的護送下，從泉州港出發，搭了兩年又兩個月的船，才抵達和親國伊兒汗國，路途遙遠且舟馬勞頓，和親團甚至死傷過半。

不料，他們抵達後才得知，闊闊真公主的未婚夫阿魯渾，早在他們出發不久後就因年紀太大而離世。未來丈夫去世的消息對闊闊真公主而言，無疑是一場噩耗，她已經失去前來伊兒汗國的目的，又無法再回去元朝，就這樣陷入兩難情況。

後來阿魯渾的弟弟海合都繼位，索性將公主許配給阿魯渾的兒子合贊，所幸兩人年齡相似，且興趣相投，是一段良緣佳話。1295年時，合贊發動戰爭，成功推翻海合都後，重新奪取王位，闊闊真公主也誤打誤撞，真的成為了伊兒汗國的王妃。不料，闊闊真公主卻於合贊即位3個月後去世，結束遠嫁又波折的一生。

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