史上嫁最遠公主！走了2年才到和親國…到時老公已死了

▲ 闊闊真公主花2年時間，遠赴伊兒汗國與君主阿魯渾結婚。（圖／翻攝自百度百科）

實習記者羅明輝／綜合報導

中國古代「和親」現象普遍，由於當時交通不便，遠嫁他鄉的公主往往要好幾個月、甚至好幾年的時間才會抵達。元朝就有位闊闊真公主，在元世祖忽必烈的指定下遠嫁伊兒汗國（位於現今西亞一帶），當她歷經2年多終於到達伊兒汗國後，卻發現本來要與她結婚的君主竟早已經去世，讓她相當無助。

《元史》、《馬可波羅遊記》等文獻記載，伊兒汗國君主阿魯渾在王后去世時，秉持著要「同族」擔任下一任王后的原則，於是便派使者來到元朝，與忽必烈討論和親一事。考量到國家的安定，忽必烈隨即答應了阿魯渾的要求，並選擇闊闊真公主作為和親對象，讓她遠嫁伊兒汗國，以當時的交通條件，可說是非常遠。

闊闊真公主在馬可波羅與伊兒汗國使者兀魯、阿卜失哈等人的護送下，於西元1291年從泉州啟程，沿途經過爪哇，橫渡印度洋，路程遙遠又艱辛。儘管她在歷經2年又2個月的旅程後，千辛萬苦終於抵達伊兒汗國，不過本來要與她結婚的阿魯渾，因為年紀大了，早就在等待她到來的這段期間內去世。

未來丈夫去世的消息對闊闊真公主而言，無疑是一場噩耗，她已經失去前來伊兒汗國的目的，又無法再回去元朝，就這樣陷入兩難情況。

在阿魯渾弟弟乞合繼承王位後，索性決定將闊闊真公主贈與給阿魯渾的兒子合贊，讓他們在1293年成婚，隨著合贊於1295年發動戰爭，推翻乞合取得了王位，闊闊真公主也誤打誤撞，真的成為了伊兒汗國的王妃。

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