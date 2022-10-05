　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園太陽光電發電設備起火　消防局：謹記「二通三箱」

▲桃園市觀音區與中壢區交界處一家太陽光電工廠設備昨（4）日生火警，消防人員趕抵現場以乾粉滅火器進行滅火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市觀音區與中壢區交界處一家太陽光電工廠設備火警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音與中壢交界處一家太陽能發電工廠昨（4）日中午發生火警，消防人員趕抵後發現為變流器冒煙起火，立即使用乾粉滅火器滅火，所幸火並未擴大，消防人員撲滅火勢後續立即執行斷電，以防止復燃風險；桃園市消防局觀音分隊長指出，若發生太陽光電設備發生事故，請謹記「二通三箱」，以確保生命財產安全。

桃園市消防局表示，這一家位於中壢與觀音地區太陽能發電工廠，昨天發生火警時，消防人員察覺是變流器起火，除直接以乾粉式滅火器進行滅火，隨後再將直流匯電箱斷電，避免復燃之風險，本案燃燒面積約0.3平方公尺，所幸無人員受傷，僅變流器受燒損失，起火原因目前由本局火災調查科調查中。

▲桃園市觀音區與中壢區交界處一家太陽光電工廠設備昨（4）日生火警，消防人員撲滅火勢針對變流器進行斷電防止復燃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市觀音區與中壢區交界處一家太陽光電工廠設備火警，消防人員撲滅火勢針對變流器進行斷電防止復燃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市府消防局第三大隊大隊長簡慈彥提醒，若為工廠發生火災，廠商應依據《消防法》21-1條，指派專人至現場協助救災，提供相關搶救資訊，保障消防人員救災安全。

此外，因台灣綠能政策推行，全民參與綠能屋頂，許多民眾與業者在住家或廠房內安裝太陽能源設備。隨太陽光電發電系統多元創新發展，該設備若因裝置不良或維護不佳，容易引發起火風險，甚至火勢延燒造成鉅額損失。

▲桃園市觀音區與中壢區交界處一家太陽光電工廠設備昨（4）日生火警，消防人員撲滅火勢後檢查其他變流器狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲消防人員撲滅火勢後檢查其他變流器狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據據經濟部能源局統計，桃園市為台中以北設置太陽光電設備案場數與容量最多縣市，若不幸太陽光電設備發生事故，應謹記「二通三箱」，保障生命財產安全。

何謂「二通三箱」：

1.「通」指明確通報：若發生災害，民眾應先確認是否為太陽光電設備事故，撥打119通報災害狀況時，明確告知消防人員場所為太陽光電設備事故，使消防人員能及早橫向聯繫及應變。

2.「通」指通知系統設置商：通報完消防隊後，應立即通知系統設置商派員至現場協助斷電與諮詢，斷電後消防人員才能安全救災，建議平時應確認系統設置商駐點位置及災時聯繫是否暢通，以便事故盡早通知廠商到場協助。

3.「三箱」指變流箱、直流箱、交流箱：業主應了解三箱位置及保管鑰匙，消防人員抵達現場救災時，設置人應提供太陽光電設備構件所在位置，包含直流匯電箱、變流器、交流匯電箱，如箱體有上鎖，應提供鑰匙，供系統設置商或消防人員執行簡易斷電。

新坡分隊分隊長吳興黌強調，對於太陽光電設備火警時，消防人員優先使用乾粉滅火，若火勢過大，需先執行簡易斷電才能安全射水滅火，斷電任務更須配合光電系統設置商。呼籲民眾平時應留意災時聯繫管道是否暢通，避免事故發生時無法聯絡廠商到場協助救災，導致消防人員因尚未斷電而無法安全執行救災任務。

【更多新聞】

►疑詐團恐怖報復！23歲男遭打死丟包公園　抽身不成引殺機

張善政批評運動中心豆腐渣　鄭運鵬諷：只見小問題不看大進步

宮廟成天九牌賭場！前面拜佛後面下注　警破門...59賭徒全被逮

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
周玉蔻「沉默9天」臉書發文了　一句話曝未來動向
電視看一半爆炸！16歲弟遭「碎片刺死」　牆壁破大洞
極樂養老院「摸奶舔鵰」影片曝！　老奶奶爽到心臟病發
快訊／中友百貨電梯掉落？業者回應了
《南方四賤客》比印度神童準？　神預言周玉蔻下場超驚
明起連4天雨彈更猛！　國慶後「低溫剩20°C」
《原子少年》小孩「硬上」時家人也在場！網美曝「決定交往」關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

加速超過公車後…三峽騎士自撞路邊水泥花臺　當場失去呼吸心跳

科技男請美女吃米其林名店卻挨告性侵　但她沒抗拒還穿緊身牛仔褲

桃園太陽光電發電設備起火　消防局：謹記「二通三箱」

疑詐團恐怖報復！23歲男遭打死丟包公園　抽身不成引殺機

北市建商遭開3槍愛妻揮包護夫　疑土方工程惹殺機...槍手說法曝

快訊／中友百貨電梯「15F直墜B5」！民眾目睹嚇傻：絕命終結站？

開車彎腰撿手機！自撞燈桿「甩尾90度」　後方騎士慘遭擊落

專挑未上鎖貨車行竊　藍背心騎紅機車太顯眼...小偷5hrs被逮

用人頭領助理費獲緩刑、罰230萬　彰化議員賴清美：我滿腹委屈

BMW男不繳停車費「扳柵欄落跑」　又亂拔機車手機架...下場曝

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

加速超過公車後…三峽騎士自撞路邊水泥花臺　當場失去呼吸心跳

科技男請美女吃米其林名店卻挨告性侵　但她沒抗拒還穿緊身牛仔褲

桃園太陽光電發電設備起火　消防局：謹記「二通三箱」

疑詐團恐怖報復！23歲男遭打死丟包公園　抽身不成引殺機

北市建商遭開3槍愛妻揮包護夫　疑土方工程惹殺機...槍手說法曝

快訊／中友百貨電梯「15F直墜B5」！民眾目睹嚇傻：絕命終結站？

開車彎腰撿手機！自撞燈桿「甩尾90度」　後方騎士慘遭擊落

專挑未上鎖貨車行竊　藍背心騎紅機車太顯眼...小偷5hrs被逮

用人頭領助理費獲緩刑、罰230萬　彰化議員賴清美：我滿腹委屈

BMW男不繳停車費「扳柵欄落跑」　又亂拔機車手機架...下場曝

周玉蔻臉書停戰9天後再發文！　哀悼偶像逝世「我年輕時就崇拜愛幕」

周玉蔻「沉默9天」臉書發文了　一句話曝未來動向粉絲嗨翻

潛水錶穩居德國錶人氣王　加碼計時功能照樣防水300米

古裝男神驚傳離婚！　妻哭訴他假裝進劇組卻「外出瀟灑」

卸妝品怎麼挑？食藥署：妝容「淡→濃」程度決定　淡妝選凝膠

「小百合」周玥綺開唱門票被搶光！　彩排7小時苦練7語言

新光三越首波週年慶10／6起六店齊發　「立即上手3攻略」重點馬上知！

「老公躺床偷打手槍」震醒她...心碎裝睡！網一面倒力挺：很貼心

加速超過公車後…三峽騎士自撞路邊水泥花臺　當場失去呼吸心跳

「山中明珠3.0」日月潭帶動疫後觀光　朝霧碼頭改善擴建後重新啟用

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

社會熱門新聞

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍倒地

快訊／中友百貨電梯「15F直墜B5」！民眾目睹嚇傻

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

19歲男遭同事持刀割頸亡　父抱遺照淚崩求真相

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

即／建設公司老闆中彈倒地　槍手秒自首

惡龍張錫銘今出庭　假釋遭拒18次

即／三重警抓錯人還虐打　警政署首度要局長道歉

登山女神淪小三　一圖看她多厲害

「吃人行道」違建拆完　前後對比照曝光！

獨／BMW男遭警車撞躺加護5天！友控警見死不救

更多熱門

相關新聞

彰化喬友大樓又燒了？緊鄰鐵皮屋頂枯樹冒火

彰化喬友大樓又燒了？緊鄰鐵皮屋頂枯樹冒火

彰化喬友大樓去年6月30日發生火警，造成7樓百香果商旅4死22傷的慘劇，彰化建築師公會鑑定，判定為危樓，近日拆除工程正在逐步進行，未料下午卻發生火警，消防局出動3個消防分隊前往，一到現場查看，原來是緊鄰的鐵皮屋頂上有枯樹冒出濃煙，趕緊將火撲滅。

台南新市區出租廠房傳火警

台南新市區出租廠房傳火警

北市公寓「火舌濃煙狂竄」　住戶驚恐爬鐵窗逃

北市公寓「火舌濃煙狂竄」　住戶驚恐爬鐵窗逃

即／苗栗分租套房火警「4樓竄火舌」

即／苗栗分租套房火警「4樓竄火舌」

即／台中石頭燒烤店驚傳火警　顧客急疏散

即／台中石頭燒烤店驚傳火警　顧客急疏散

關鍵字：

太陽能發電廠火警變流器二通三箱

讀者迴響

熱門新聞

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

原子少年20歲成員爆「爛醉硬上網美」！

快訊／原子少年成員「硬上未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

70歲富豪吃威而鋼「極樂20歲嫩妹」！40歲正宮復仇

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍倒地

快訊／中友百貨電梯「15F直墜B5」！民眾目睹嚇傻

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面