桃園太陽光電發電設備起火　消防局：謹記「二通三箱」

▲桃園市觀音區與中壢區交界處一家太陽光電工廠設備火警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音與中壢交界處一家太陽能發電工廠昨（4）日中午發生火警，消防人員趕抵後發現為變流器冒煙起火，立即使用乾粉滅火器滅火，所幸火並未擴大，消防人員撲滅火勢後續立即執行斷電，以防止復燃風險；桃園市消防局觀音分隊長指出，若發生太陽光電設備發生事故，請謹記「二通三箱」，以確保生命財產安全。

桃園市消防局表示，這一家位於中壢與觀音地區太陽能發電工廠，昨天發生火警時，消防人員察覺是變流器起火，除直接以乾粉式滅火器進行滅火，隨後再將直流匯電箱斷電，避免復燃之風險，本案燃燒面積約0.3平方公尺，所幸無人員受傷，僅變流器受燒損失，起火原因目前由本局火災調查科調查中。

▲桃園市觀音區與中壢區交界處一家太陽光電工廠設備火警，消防人員撲滅火勢針對變流器進行斷電防止復燃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市府消防局第三大隊大隊長簡慈彥提醒，若為工廠發生火災，廠商應依據《消防法》21-1條，指派專人至現場協助救災，提供相關搶救資訊，保障消防人員救災安全。

此外，因台灣綠能政策推行，全民參與綠能屋頂，許多民眾與業者在住家或廠房內安裝太陽能源設備。隨太陽光電發電系統多元創新發展，該設備若因裝置不良或維護不佳，容易引發起火風險，甚至火勢延燒造成鉅額損失。

▲消防人員撲滅火勢後檢查其他變流器狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據據經濟部能源局統計，桃園市為台中以北設置太陽光電設備案場數與容量最多縣市，若不幸太陽光電設備發生事故，應謹記「二通三箱」，保障生命財產安全。

何謂「二通三箱」：

1.「通」指明確通報：若發生災害，民眾應先確認是否為太陽光電設備事故，撥打119通報災害狀況時，明確告知消防人員場所為太陽光電設備事故，使消防人員能及早橫向聯繫及應變。

2.「通」指通知系統設置商：通報完消防隊後，應立即通知系統設置商派員至現場協助斷電與諮詢，斷電後消防人員才能安全救災，建議平時應確認系統設置商駐點位置及災時聯繫是否暢通，以便事故盡早通知廠商到場協助。

3.「三箱」指變流箱、直流箱、交流箱：業主應了解三箱位置及保管鑰匙，消防人員抵達現場救災時，設置人應提供太陽光電設備構件所在位置，包含直流匯電箱、變流器、交流匯電箱，如箱體有上鎖，應提供鑰匙，供系統設置商或消防人員執行簡易斷電。

新坡分隊分隊長吳興黌強調，對於太陽光電設備火警時，消防人員優先使用乾粉滅火，若火勢過大，需先執行簡易斷電才能安全射水滅火，斷電任務更須配合光電系統設置商。呼籲民眾平時應留意災時聯繫管道是否暢通，避免事故發生時無法聯絡廠商到場協助救災，導致消防人員因尚未斷電而無法安全執行救災任務。

【更多新聞】

►疑詐團恐怖報復！23歲男遭打死丟包公園 抽身不成引殺機

►張善政批評運動中心豆腐渣 鄭運鵬諷：只見小問題不看大進步

►宮廟成天九牌賭場！前面拜佛後面下注 警破門...59賭徒全被逮