女聽信男友「300多萬放家裡」　竟全被他偷光！還和新歡結婚宴客

▲女網友與哥哥辛苦存下的創業基金，被前男友偷走。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女網友向來獨自在外租屋，但在男友的說服之下，搬進男方家中，並買了放在家中的保險箱，把她與她哥哥的創業基金存進去，沒想到她男友隨後拿走鑰匙，並趁她不注意時，偷走裡面存放的43萬2300令吉（約新台幣314萬元）。她宣稱，如今兩人已經分手，但分手還不到3個月，對方就結交新女友，甚至與新女友交往不但半年就結婚。

中國報報導，這名女網友早就與外地工作的哥哥有共識，要一起存錢、一起創業，經過兩人的努力，距離創業的夢想已經非常接近。不過她透露，在當時交往近2年的前男友說服之下，她不但搬進男方家中，也花錢買了保險箱放在家裡，並把創業基金存放在內，完全聽信男友口中「很安全」的說詞。

沒想到，就在她把辛苦賺來的43萬2300令吉現鈔存放在保險箱之後，前男友卻拿走保險箱鑰匙，並在她不知情的狀態下，把裡面的錢全都偷走，「就因為我信任他，把那麼多錢放在他家，結果呢？」最終報警處理，但至今沒有下文。

她進一步說明，兩人目前已經分手，但分手不到3個月，前男友就結交新女友，甚至與新女友交往不到半年就簽字宴客結婚。這一切讓她直呼，「用我的錢去結婚？有錢請律師來打壓我！有錢結婚！但就是不要還我錢！！你的心是什麼做的？」

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