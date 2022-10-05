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國際自由車環台賽「高雄大封路」　她繞4圈找路氣炸：這什麼交管？

▲▼國際自由車環台賽「高雄大封路」，她繞4圈找路氣炸：這什麼交管？。（圖／翻攝康裕成FB粉絲專頁）

▲國際自由車環台賽「高雄大封路」，康裕成繞4圈找路氣炸：這什麼交管？。（圖／翻攝康裕成FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

2022年國際自由車環台賽第四站今（5）日在高雄舉行，為確保賽事順利進行，途經的15個行政區也實施「階段性管制」，不過，封路後的交通管制措施卻引來民怨。高雄市議員康裕成痛批，她從美術南二路一路往南走，就是找不到路可以到中華路，一條試過一條，也沒有標示或指引告訴市民要走哪裡才可以貫穿東西？已經繞四圈了！這是什麼交管？

▲▼國際自由車環台賽「高雄大封路」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國際自由車環台賽「高雄大封路」。（圖／記者賴文萱翻攝）

這場賽事在今天上午9點20分正式登場，15支國際自由車隊、近百名國際自由車總會UCI菁英職業選手，在高雄市區奔馳，競逐高雄站的分站冠軍。由於總路長高達155公里，為確保賽事運作順利，賽事途經高雄市15個行政區，也因此實施「階段性管制」，然而交管措施引起民怨。

▲▼國際自由車環台賽「高雄大封路」，她繞4圈找路氣炸：這什麼交管？。（圖／翻攝康裕成FB粉絲專頁）

▲「沒交管的交管，大家都在罵！」康裕成在臉書粉專痛批：這什麼交管？（圖／翻攝康裕成FB粉絲專頁）

「沒交管的交管，大家都在罵！」康裕成在臉書粉專PO文指出，國際自行車環台賽經過高雄，走愛河沿岸的南北向，結果整個沿線的東西向完全不通。

康裕成說，她從美術南二路一路往南走，就是找不到路可以到中華路，一條試過一條，也沒有標示或指引告訴市民要走哪裡才可以貫穿東西？已經繞四圈了，也一路看到民眾在與警察對罵！她說，路口貼個「請改道行駛」是要改哪一條啦？為什麼不講？只好一條一條的試，這是什麼交管？

▲▼2022國際自由車環台公路大賽高雄站。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼2022國際自由車環台公路大賽高雄站，今天登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼2022國際自由車環台公路大賽高雄站。（圖／記者賴文萱翻攝）

底下也有網友抱怨「我今天也很火，中午到鹽埕接小孩放學，繞了一大圈，就是找不到路切進學校，而且因為這樣已經超過放學時間！」，另外有網友說「希望以後可以有更詳細的改道指示」、「事情總是做一半的～大家辛苦了」、「警察也叫我繞路，整條都被封，怎麼繞都過不了，一堆人都在罵」、「要改道沒問題，問題是要改去哪」。

不過，另外則有網友持不同看法「其實我也遇到啊，但是真的沒有幾分鐘，舉辦國際賽事也是行銷高雄」、「警廣有宣導都沒在聽，還好意思抱怨」、「被擋在美術館！轉換心情看看國際比賽！」、「聽說是國際賽事就能體諒了」。

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