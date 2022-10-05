路透曝「普丁動用核武」1關鍵！美對上全球最大核武國　3選項曝光

▲俄羅斯總統普丁10月5日正式簽字，把烏克蘭東部4地區併入領土。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

俄羅斯總統普丁統治全球最大核武國家，近期也頻頻對西方國家發出核戰警告，並且強調莫斯科並非虛張聲勢。《路透社》分析，普丁究竟會不會動用核武，在很大程度上，取決於他如何看待俄羅斯及其統治所面臨的威脅。如果此事不幸發生，美國總統拜登的應對選項約可劃分為3大方向。

【普丁會動用核武嗎？】

普丁把烏克蘭戰爭視為俄國與西方之間的生存之戰，並指控西方想要摧毀俄羅斯，進而掌握該國豐富天然資源。

普丁5日正式簽字，通過法律正式併吞烏克蘭18%面積領土，被認為擴大核武威脅的空間。因為他可能把對這些「領土」的任何攻擊，視為對俄羅斯本身的攻擊，而根據莫斯科的核武主張，如果敵方「使用常規武器侵略俄羅斯聯邦，讓國家生存受到威脅時」，就能夠展開核武打擊。

美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）對此表示，「考慮到一切都岌岌可危，我們必須非常嚴肅看待他這種威脅。」但他也坦言，美國情報界沒有掌握普丁即將使用戰略核武的「實際證據」。

儘管部分觀察人士認為核戰可能性低，布拉格軍事分析師費奧多羅夫（Yuri Fyodorov）卻表示，「他現在在虛張聲勢，但距今一周或一個月、等他明白戰爭輸了以後，很難講會發生什麼事。」

▲在戰爭初期，俄軍便攻擊並占領烏克蘭扎波羅熱核電廠，引發人們對於核災危機的擔憂。（圖／路透社）



【俄國可以使用哪種核武？】

戰略核武（tactical nuclear weapons）是為了戰略目的，在戰場上使用的核子武器，威力遠遠不如那些摧毀倫敦、華府等大城市所需要的大型炸彈，可以透過陸上、海上、潛水艇或戰鬥機的導彈發射，或由地面部隊引爆。

截至目前，俄羅斯官員並未呼籲展開旨在摧毀美國、俄羅斯、歐亞國家的戰略核武打擊。普丁親密盟友、車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）則表示，莫斯科應該考慮對烏克蘭使用低當量（low-yield）戰略核武。

儘管俄羅斯有核武特種部隊，專門受訓在末日戰場上打鬥，但目前尚不清楚，俄國正規部隊、後備役軍人、地方民兵與傭兵團將如何應對。

▲烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）一處發電廠受俄軍火箭彈攻擊，導致一度大規模停電。（圖／達志影像／美聯社）

【美國會怎麼做？】



美國身為具主導地位的全球超級強權，實際上會決定各國如何應對俄羅斯的核武打擊。總統拜登的選項包括非軍事回應，冒著衝突升級的風險實施核武反擊，以及發動常規作戰、但可能導致美俄直接開戰。

美俄2國控制了世上90%的核彈頭，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，華府曾警告莫斯科，若動用核武將面臨具體的「災難性後果」。退役四星上將、前CIA 局長裴卓斯（Gen. David Petraeus）表示，美國及北約盟友將摧毀俄羅斯在烏克蘭的部隊及軍事設備，擊沉黑海艦隊。

【誰擁有最多核武？】

美國科學家聯盟（FAS）表示，俄羅斯擁有5977枚核彈頭，是全球最大核武國家，美國擁有5428枚次之。也就是說，莫斯科和華盛頓都有足夠火力，可以摧毀世界很多次。

在戰略核武方面，俄羅斯擁有數量是美國的10倍，而美國200枚戰略核武中，大約一半佈署在歐洲軍事基地。俄羅斯已佈署或發射1458枚戰略核彈頭，美國已經佈署1389枚。根據最新公開數據，這些核彈頭被裝設在洲際彈道導彈、潛水艇導彈及戰略轟炸繼上。