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法美奧3學者獲諾貝爾物理學獎　陸院士：也有中國科學家的貢獻

▲▼潘建偉：這屆諾貝爾物理學獎背後，也有中國科學家的貢獻。（圖／翻攝自科技日報）

▲中國科技大學常務副校長、中科院院士潘建偉。（圖／翻攝自科技日報）

記者鄭思楠／綜合報導

瑞典皇家科學院將2022年諾貝爾物理學獎，授予法國科學家阿蘭·阿斯佩（Alain Aspect）、美國科學家約翰·克勞澤（John F. Clauser）和奧地利科學家安東·塞林格（Anton Zeilinger）。作為安東·塞林格的學生，大陸中科院院士潘建偉興奮表示，在量子科技領域，中國科學家也作出了傑出貢獻。不過，他的言論隨即遭到陸網一面倒嘲諷。

據《科技日報》報導，剛剛獲獎的三位科學家，是最早開展量子物理實驗研究的人。瑞典皇家科學院以表彰他們為糾纏光子實驗、證明違反貝爾不等式和開創性的量子信息科學所作出的貢獻。

得知諾獎再次授予量子科技領域的研究者，中國科技大學常務副校長、中科院院士潘建偉接受陸媒採訪稱，「一方面，量子科技領域得到了肯定；另一方面，頒獎委員會在介紹獲獎者的工作時，提到了很多中國科學家所做的工作。我們覺得，為了這個領域的發展，中國科學家也作出了傑出貢獻。」

作為安東·塞林格的學生，頒獎委員會提到的安東·塞林格的研究工作，潘建偉也是參與者之一，「頒獎委員會提到了我導師安東·塞林格的四篇量子通信實驗文章。我是其中兩篇文章的第一作者，兩篇文章的第二作者。」

▲▼▲▼潘建偉：這屆諾貝爾物理學獎背後，也有中國科學家的貢獻。（圖／翻攝自微博）

▲留言不買帳。（圖／翻攝自微博）

潘建偉說，「頒獎委員會還提了另外三篇文章，而這三篇文章都是中國科學家獨立開展的研究工作。所以，從這一點講，我不僅是加入了塞林格的研究團隊，也參與了開創量子信息物理學這個領域，我感到很幸運。」

他驕傲稱，「在把獲獎科學家的夢想變成現實的過程中，中國科學家也作出了很大的貢獻。」

不過，該新聞評論區卻一面倒嘲諷，「這種熱鬧不湊也罷」、「別蹭了別蹭了，顯得丟人」、「結合昨天的文章標題『潘建偉導師獲諾獎』看更搞笑，要不把標題再改改『潘建偉應該獲諾貝爾獎』。臉面是啥知道嗎？」、「確實！我感覺我也有貢獻！畢竟我的無知襯托出了他們的牛」、「 月亮自己不發光，但總能借別人的光」。

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