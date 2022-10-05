被狼師帶到溫泉旅館脫光！國中女遭猥褻9次...11年後覺醒報警

▲台中一國中老師9度猥褻班上女學生，女學生11年後仍耿耿於懷，鼓起勇氣報警。（示意圖／取自圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名國三班導追求班上的女學生小珊(化名)，經常載她出遊，在車上親吻她的嘴巴、摸胸，還帶到溫泉會館脫光上下其手，共猥褻9次得逞，直到被小珊父母發現，老師才簽下切結書，保證不再和小珊聯絡。過了11年，小珊因接觸勵馨基金會，參與了相關課程，發現自己對過往的經歷仍無法釋懷，遂報警處理。案經上訴到台中高分院，認為老師猥褻小珊屬實，依妨害性自主罪判他1年6月徒刑，全案定讞。

判決書指出，這名國中老師擔任國三升學班班導，因班上女學生小珊擔任考試總監，2人接觸頻繁，便趁機追求小珊。

老師從2009年5月起，經常藉故開車載小珊出遊，在車上親吻她、撫摸胸部，更於同年6月時，先把小珊載去溪頭玩，回程再帶到汽車旅館，隔著衣服磨蹭她下體。之後更是食髓知味，直接把她載到溫泉會館裡，脫掉她衣服親吻、撫摸她全身，過幾天又帶她到U2電影館包廂內，拉著她的手摸自己下體，3個月內至少猥褻她9次。

直到同年7月，小珊的母親察覺老師對女兒「過於關心」，發現女兒遭猥褻後找老師質問，老師也寫下切結書，表示不會再和小珊聯絡，小珊父母也因怕女兒心理壓力過大、影響學業而未報案。小珊長大後於2020年接觸勵馨基金會，因參與相關講師培訓課程，發現自己對往事仍無法釋懷，決定報警處理。

法官查看切結書等相關證據，雖然小珊指控老師當年還有指侵她，但切結書只有老師表明「願意承受所有法律的追訴」，並無相關侵害細節，談判時的錄音內容也只有「這個我承認，有脫光光」、「我敢保證我絕對沒有用什麼性器官去給她侵入」，欠缺相關證據，審酌老師於審理期間抄寫心經、寫道歉信，還當庭哭著向小珊表達歉意，並仍擔任公務員，月薪約6至7萬元，除了妻子懷孕之外，還要扶養父母與2名子女等一切情狀，依犯對14歲以上未滿16歲之女子為猥褻之行為，判老師應執行1年6月徒刑，全案定讞。