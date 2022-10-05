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4億殯儀館工程流標2年　南投縣攜手檢廉調首度啟動採購廉政平台

▲南投縣政府結合檢調廉政署，啟動「縣立南投殯儀館新建工程」採購廉政平台。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府結合檢調廉政署，啟動「縣立南投殯儀館新建工程」採購廉政平台。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府選定重大民生建設「縣立南投殯儀館新建工程」，首度啟動「採購廉政平台」，希望促成公、私部門協力，讓總經費近4億元的工程，在檢、調及廉政署的強力防貪、肅貪能量相挺下，公開透明、免除不當外力威脅，順利招標、發包及施工，打造出最優質的全新治喪環境。

副縣長陳正昇4日邀請法務部廉政署中調組組長陳德芳、南投地檢署主任檢察官李俊毅、南投縣調查站主任蔡健崇，及縣府建設處長李正偉、民政處長吳燕玲、政風處李俊樓及採購中心主任歐怡彣等單位主管，共同宣示完成採購廉政平台的啟動，並同步召開新建工程招標說明會，獲得廠商熱烈迴響。

▲南投縣政府結合檢調廉政署，啟動「縣立南投殯儀館新建工程」採購廉政平台。（圖／南投縣政府提供）

陳正昇指出，現有南投縣立殯儀館已超過40年歷史，僅有各級禮廳4間、獨立靈堂12間、冰櫃38屜，設施不敷使用且相對老舊，而在民眾逐漸習慣轉往殯儀館辦理治喪事宜的趨勢下，每逢民俗旺日，禮廳、靈堂、冰櫃常供不應求；縣長林明溱任內積極在縣立殯儀館東側空地規劃新建殯儀館，完工後預將增加24間以上靈堂、6間以上禮廳及90屜以上冰櫃，但從109年起辦理招標迄今，已流標多次仍未能決標。

陳政昇說，縣府透過採購廉政平台啟動宣示「縣立南投殯儀館新建工程」招標過程公開透明，並將秉持「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」這4大內涵，排除外部勢力不當干預，營造讓公務員勇於任事的環境，並維護廠商合理權益，使工程能如期、如質、無垢完成，讓縣民享有更優質的殯葬設施。

陳德芳指出，本次縣立南投殯儀館新建工程是縣府首次導入「機關採購廉政平台」機制，藉由跨域溝通聯繫，及時解決與排除問題，並作為同仁執行公務過程最堅實的後盾，相信在公私協力、良善合作下，南投縣未來必會有更完善的殯葬設施。

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