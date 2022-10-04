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2022年全國第43屆華宗盃排球賽落幕　黃偉哲相約明年再聚學甲

▲第43屆華宗盃排球錦標賽於4日圓滿落幕，黃偉哲市長感謝所有球員的參與以及幕後所有工作人員的協助，讓本屆賽事順利進行，並與球員們相約明年再聚學甲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第43屆華宗盃排球錦標賽於4日圓滿落幕，黃偉哲市長感謝所有球員的參與以及幕後所有工作人員的協助，讓本屆賽事順利進行，並與球員們相約明年再聚學甲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第43屆華宗盃排球錦標賽於4日圓滿落幕，本屆賽事共有來自全國19個縣市340隊近6000名隊職員參加，連續4日在台南學甲同場競技，黃偉哲市長感謝所有球員的參與以及幕後所有工作人員的協助，讓本屆賽事順利進行，並與球員們相約明年再聚學甲，享受緊張刺激的賽事及台南的文化之美。

黃偉哲市長表示，今年已邁入第43年的華宗盃排球錦標賽是國內四大排球盃賽外，更是學甲區的地方重要特色活動之一，為國內具有指標性的排球賽事，2022年為了擴大參與並增加賽事的豐富度，市府也特別規劃多元化的周邊活動，除了結合藝術進區展演活動，讓賽事增添文藝氣息，賽事首2日也在華宗公園設置特色攤位，包含運動體驗、特色伴手禮及在地農特產，並結合虱目魚節集章兌獎活動，推廣在地特色，吸引眾多民眾參與。

▲第43屆華宗盃排球錦標賽於4日圓滿落幕，黃偉哲市長感謝所有球員的參與以及幕後所有工作人員的協助，讓本屆賽事順利進行，並與球員們相約明年再聚學甲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一方面，為了讓選手於賽後有機會感受台南的美與在地特色，今年也復辦觀光列車之旅，規劃學甲區及周邊景點導覽，包含七股鹽山、水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田等，由在地人員隨車解說，在賽後報名參加的選手也表示，可利用賽後半日的時間更了解在地文化與特色，是在其他排球賽事所體驗不到的，十分特別！

體育局陳良乾局長表示，台南市學甲國中於本屆賽事中榮獲國中女子組亞軍，並由新北市台北大學拿下大專男、女組雙料冠軍，本屆賽事感謝中華健康救護促進協會、成功大學及新禾救護車公司協助各競賽場地救護工作，維護本屆的運動傷害緊急救護品質。華宗盃不僅是培養基層排球選手的搖籃，亦是國內排球好手的青春回憶，具有重要的傳承意義，期許在每次賽事中都帶給選手完善的比賽環境及美好的參賽經驗。

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