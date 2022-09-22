帶阿嬤去吃到飽！被逼「帶2盒冰出去」　人妻照做後悔了：我是小偷

▲原PO當了一回小偷。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「我要抱怨自己當了小偷！」一名女網友發文表示，日前她帶老公的阿嬤去吃到飽餐廳用餐，想不到對方一直要她夾帶食物出去，若不答應就臭臉，後來她照做卻覺得超愧疚，「莫名其妙當了一回小偷」。貼文曝光後，也引發網友熱議。

女網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到她日前帶老公的阿嬤去吃到飽餐廳，豈料對方一直要她夾帶2盒冰品和2瓶養樂多出去，即便她多次婉拒也沒用。一直到最後，阿嬤仍不願改變心意，甚至還擺起臉色。

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原PO說不過，在離開前「竟然順從了」，但她回到家以後，卻覺得超愧疚，「真的很對不起店家」，她也決定隔天要到餐廳，依價格賠償。而最讓她後悔的是，她為什麼當下不偷偷去櫃檯結帳就好？「莫名其妙當了一回小偷」。

貼文一出，底下網友紛紛回應，「老人家胃口不大，所以會覺得吃虧」、「跟老闆講一下看要不要貼錢就好了，不要製造家庭糾紛」、「是我會叫服務生一直來宣導」。但也有網友直呼，「不可取，不能因為是長輩就放縱任何犯罪行為，這樣子你同樣也是犯罪者」、「你們都有問題，如果要你做出更過分的事也是一樣做嗎」。

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