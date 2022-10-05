台灣這道熱炒！英國妹喊「夭壽好吃」　爸開出女婿條件

記者陳俊宏／綜合報導

在台灣的英國女子Niamh體驗吃熱炒，她大讚宮保雞丁「夭壽好吃」。Niamh爸爸則開出未來女婿條件，「首先要有錢，第二要有錢，第三要能帶我去吃台灣美味食物。」

▲▼Niamh大讚宮保雞丁「夭壽好吃」。 （圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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Niamh對《不要鬧工作室》說，英國也有賣宮保雞丁，但都跟腰果一起炒，爸一定會很愛這道菜。她品嘗後大讚「夭壽好吃」，且有辣；而吃了三杯田雞，她指「青蛙腳好脆，我不知道這吃起來像什麼，有點像雞肉，但真的好吃」；至於五更腸旺，她則認為有點酸，吃起來沒什麼味道。

Niamh在吃鳳梨蝦球前表示，爸爸愛吃蝦子，剛好他最喜歡的水果是鳳梨，「好吃，我覺得我爸應該會很喜歡這道，這道和宮保雞丁就足以變成他來台灣的理由。」

Niamh爸爸透過視訊直呼，「宮保雞丁看起來真的很辣，我想試試看。」他也開出未來女婿條件，「首先要有錢，第二要有錢，第三要能帶我去吃台灣美味食物。」Niamh則笑說，「我爸顯然知道我很會花錢」。

▼鳳梨蝦球。 （圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

▼Niamh爸爸也想吃台灣食物。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

