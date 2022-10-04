2022桃園健康樂活食安嘉年華　票選「最具特色10大業者」揭曉

▲2022桃園食安嘉年華，最具特色10大業者揭曉。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市健康樂活食安嘉年華活動、4日於桃園市立體育館圓滿落幕。市長鄭文燦表示，今年的活動主題為「食材溯源」，為期4天的活動吸引逾27萬人次參加，希望藉由推廣食材履歷的透明化及產地的可追溯性，確保民眾吃得安心又健康。

桃園市今年食安嘉年華邀集桃園及外縣市百家食品廠商共同參與，鄭市長今天並頒發獎牌，鼓勵活動期間民眾票選出的「最具特色10大業者」，包括：超秦企業、佳格食品集團、開元食品、新順發中藥行、桃園市中藥商業同業公會、金車公司、聯華食品、富麗農村發展協會、素味鮮、純真山苦瓜快樂農園。

▲超秦企業榮獲農委會頒發國內第一張家禽屠宰場HACCP証書。（圖／市府提供）

鄭市長指出，桃園是全國食品工業的領導城市，因此十分重視食品安全，如：成立食安基金、落實從產地到餐桌的「食安五環」業者自律認證機制，另也組織食安稽查大隊投入食品稽查，為民眾的健康做全面的把關。

今年更建置「桃食安心資訊平台」，輔導餐飲業者自主登錄食材來源，讓消費者可透過平台查詢，更加瞭解餐飲的食材來源；此外，為減少農產品的農藥殘留，市府農業局建置「桃園市農藥殘留質譜快檢實驗室」且持續推動食材履歷認證，將桃園在地優質食材推廣予廠商，建立完善的食安環境。

由於，未來飲食的趨勢提倡「吃在地、食當季」的低碳理念，食材溯源可將食材產地透明化，讓消費者看見產地或碳足跡，確保食品安全外亦能提倡環保概念。同時，鄭市長也在今日活動現場，為本次的摸彩活動抽出最大獎「頭獎豪華轎車」得主，並親自致電恭喜這位幸運得主。