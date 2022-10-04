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大陸 大陸焦點 特派現場

母突倒地不起！兒跪地狂喊「媽媽，我在這」...惹哭眾人

大陸一名母親突然昏倒在地，兒子著急狂喊「媽媽」試圖喚醒母親。（圖／截自「人民日報」抖音）

▲母親突然昏倒在地，兒子著急狂喊「媽媽」試圖喚醒母親。（圖／截自「人民日報」抖音）

圖文／CTWANT

大陸自1日起迎來十一國慶長假，正當許多人與家人齊聚一堂沉浸在喜慶氣氛時，浙江省發生件惹人鼻酸又暖心的事。一名媽媽與兒子出門在外，卻突然昏倒在地，附近數位民眾見狀上前援助。兒子非常著急不停呼喊「媽媽」，旁人則紛紛高聲喚「別睡」，所幸這名媽媽不久便恢復意識被送醫救治，如今已康復出院。

據《人民日報》報導，事件發生在杭州市，1日時這位媽媽在國慶連假首日與兒子出門，結果在街到上突然昏厥倒地不起，周遭有數位中年男士，見狀迅速上前搭救，當中有人幫忙報警及叫救護車，還有人到這名母親旁查看情況。

從流傳的影像能看見，年幼的兒子很是著急，又是站又是跪地，輕撫媽媽額頭，力竭聲嘶的呼喊「媽媽，我在這！堅持住！」試圖將母親喚醒，身旁的人則不停輕拍喊「別睡覺！」最終經過兒子及一眾人呼喊下，這名媽媽逐漸恢復意識，救護車隨後也感到現場將其送至醫院急救，目前這名媽媽經過治療已出院。

此事一經傳出，惹得許多民眾鼻酸表示，孩子的呼喊是媽媽甦醒的動力，「孩子的一聲聲媽媽，叫得我的眼淚嘩嘩的流」、「成年人的世界，真的連生病都不敢，孩子怎麼辦，負重前行」、「有孩子的見不得這種畫面，會淚崩」。

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