光陰織錦繡華髮畫銀鉤　光華高中辦理重陽樂齡藝展

▲為了迎接重陽節，台南市光華高中與東區樂齡中心聯合舉辦重陽樂齡藝術展，地點則在該校光華樓一樓之展覽室。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了迎接重陽節，台南市光華高中與東區樂齡中心聯合舉辦「光陰織錦繡，華髮畫銀鉤」重陽樂齡藝術展，展覽自10月4日起，為期10天，地點則在該校光華樓一樓之展覽室。

光華高中是全台唯一規劃有銀髮族健康管理學程的學校，同時也兼辦台南市東區樂齡中心業務。本次藝術展覽展出的作品，包括該校榮譽校長郭乃文女士之母―郭陳淑枝女士之毛線編織作品，以及樂齡中心由延平國中退休校長洪麗里所指導的「樂在揮毫」書法作品與「藝起來玩畫」美術創作作品。

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開幕典禮由光華高中人聲樂團的表演拉開序幕，接著由郭陳淑枝女士與洪麗里校長分別向師生介紹創作的歷程。郭陳淑枝女士雖然已經92歲高齡，每天仍是創作不輟，她勉勵師生要勇敢嘗試，只要投身創作，自然就會忘了年紀。洪麗里校長則分享了自身練習書法的心得，認為書法是怡情養性、健身強體的好技能，也是傳統文化中非常珍貴的技藝，希望大家能多重視並投入學習中。

張敬川校長指出，辦理此次展覽除了讓樂齡中心學員展現學習成果，也向全校同學傳達敬老、愛老的觀念，同時讓銀管學程的同學透過活動，從長者身上學習智慧與經驗，達成青銀共學的目標。