她曝「男生偷瞄胸部超明顯」！　網狂刷一排道歉：努力對抗本能

▲一名女網友表示，其實男生偷瞄女生胸部的舉動很明顯。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者郭卉寧／綜合報導

人類是「視覺動物」，只要遇上美好的事物，都會忍不住多看兩眼。就有女網友表示，自己胸前算是有料，加上前幾天剛好穿了方領上衣，就更加明顯，結果和男性友人聊天時，對方的視線突然快速往下瞄，讓她好笑又無奈地直呼：「你知道你們男生偷看女生胸部真的很明顯嗎！」

原PO在《Dcard》指出，前幾天剛好穿了一件方領上衣，而她的身材本身就稍微有料一點，雖然照鏡子平視看不到乳溝，但只要比她高一點的人就能看見，結果當天和男性友人聊天時，對方的視線突然往下快速移動，「因為第一次遇到這種情況，覺得很好笑，你們男生到底知不知道，你們偷看女生胸部的時候很明顯啦！」

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貼文發出後，吸引不少男生回應，「不是我在看奶，是奶在看我」、「雖然一直克制自己，但還是會看」、「我沒有看，是小頭操控幾秒才把眼睛還給我」、「其實很多時候不是故意的，就眼睛不聽使喚」；還有一些女生表示，自己也經常管不住視線，「我也會看欸…就是忍不住被吸引」、「女生也會欸，有時候身邊朋友穿比較露的衣服，聊天的時候也會往下飄，真的忍不住啦」。

除此之外，還有男生直呼，「知道啊，可是就忍不住咩！」讓其他網友大讚，「誠實給過」、「太可愛了哈哈哈哈哈」；另外，還有人紛紛道歉，開玩笑說會努力對抗本能，「對不起，我會努力對抗本能」、「我知道，但就是沒辦法違抗天性」、「對不起，但我絕對是善意跟欣賞的眼神」。