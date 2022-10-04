北韓射彈穿過日本上空！　日相岸田回應了

▲日本首相岸田文雄強烈譴責北韓行徑。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓今（4日）晨發射一枚彈道飛彈，日本防衛省偵測到飛彈飛越北海道及青森上空，立即發布國家警報，並廣播撤離2地居民；韓媒指出飛彈飛行4000多公里後已落入太平洋。日本首相岸田文雄強烈譴責北韓行徑，並已指示徹查損壞情況，全面收集詳細訊息。

綜合日、韓媒報導，岸田文雄在首相官邸對記者表示，北韓今晨發射一枚彈道飛彈飛越日本上空，之後落入太平洋。對於北韓10天內試射5次飛彈，這次還嚴重挑釁日本，他表達強烈譴責。

岸田文雄表示已下令徹查損壞情況，全面收集並分析此次飛彈發射的相關訊息，並和美國、南韓等相關國家合作。國家安全委員會部長級會議於台灣時間上午8時結束，岸田文雄和防衛大臣濱田靖一、外交大臣林芳正在收到相關報告後，就應對措施進行討論。

日本內閣官房長官松野召開記者會，根據目前收集到的訊息，北韓發射的彈道飛彈在飛越日本東北地區上空後，落在日本專屬經濟區（EEZ）外的太平洋海域。韓聯社報導，飛彈從北韓發射後，行經朝鮮半島東部海域、日本東北上空、日本專屬經濟海域，最終落入太平洋，飛行距離4000多公里，時間約20分鐘。