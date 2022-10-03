抓到了！河童壽司社長「竊取老東家機密」　跳槽後一路升職

▲河童壽司社長田邊公己因涉嫌竊取對手商業機密而被警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

日本被譽為「迴轉壽司4大天王」之一的河童壽司宣布，該社社長田邊公己因涉嫌竊取對手商業機密，而在9月30日被警方逮捕；田邊公己目前已辭去社長與董事職務，而董事會會議也接受了他的辭呈。

綜合日媒報導，過去曾在泉盛集團（Zensho Group）任職的田邊公己，在2020年10月左右，竊取了子公司「濱壽司」的採購價格等相關數據，並在不久後跳槽到河童壽司的總公司Kappa Create。

跳槽後，田邊公己仍利用過去的人脈，唆使在濱壽司工作的員工洩露商業機密，並將相關數據帶到Kappa Create進行比對，一路平步青雲升職到社長，職業生涯宛如日版「無間道」。

東京警視廳認為，田邊的行為已違反《不正當競爭防止法》，而在9月30日將其逮捕。河童壽司隨後發布公告，證實田邊已因被捕辭職，並同時辭去了董事職務，而他的辭呈也在10月3日的董事會議上被接受。報導稱，Kappa Create將於當地3日下午5點召開緊急新聞發布會，而44歲的山角豪將升任繼任社長。