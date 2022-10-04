　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓射彈飛越上空！　日本國內迅速反應最新情況曝

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓今（4日）晨發射一枚彈道飛彈，日本防衛省偵測到飛彈飛越北海道及青森上空，立即發布國家警報，並廣播撤離2地居民；目前據稱飛彈已落入太平洋。北韓恐嚇意味濃厚，以下整理截至目前日本官方消息以及交通最新情況。

▲▼北韓於25日上午發射1枚短程彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓近日頻頻試射飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

韓聯社台灣時間6時29分發布快訊，南韓軍方偵測到北韓發射一枚不明彈道飛彈，飛向朝鮮半島東部海域。日媒台灣時間6時48分指出，飛彈在約20分鐘前飛越北海道及青森縣上空後進入太平洋，據防衛省表示已墜入太平洋。

官方反應

偵測到飛彈後，日本發布「國家即時警報系統」（J-Alert），當局立即廣播北海道及青森縣居民避難。

日本內閣官房長官松野召開記者會，根據目前收集到的訊息，北韓發射的彈道飛彈在飛越日本東北地區上空後，落在日本專屬經濟區（EEZ）外的太平洋海域。

松野表示，北韓的一系列行徑威脅日本、區域和國際社會的和平安全，對整個國際社會構成嚴重挑戰，違反聯合國安理會有關決議，對此嚴正表達反對，並給予最強烈的抗議和譴責。

日本海上保安廳則對船舶發出警告，若發現墜落物體請勿靠近，並立即通知海上保安廳前往處理。

韓聯社報導，飛彈發射後飛行約20分鐘，距離超過4000公里，可能落入日本列島以東3000公里的海域。南韓軍方目前正與駐韓美軍一起收集、分析詳細訊息。

交通最新情況

JR北海道表示，為了安全起見，北海道全線列車已暫停行駛。札幌市營地鐵台灣時間清晨6時27分列車全線停駛，不過於6時45分已開始依次運行；JR北海道則從6時43左右開始依次恢復運行，部分列車晚點。

JR東日本指出東北新幹線在接到飛彈發射消息後，為確保安全已暫停新青森站和盛岡站路段的列車運行，飛彈落海後已於台灣時間6時50分左右恢復行駛。

日本國土交通省指出，在日本周圍空域飛行的飛機並未通報受損。

青森機場管理辦公室表示，因北韓發射飛彈緣故，台灣時間上午6時35分飛往羽田的航班晚點約20分鐘。上午7時以後的其他航班和三澤機場往來的航班不受影響。
 

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
許維恩擁豪宅「被抓包疑揹NG精品包」！　尷尬照曝
染疫後失聲3個月沙啞影片曝　醫：聲音小到要把喇叭開到最大聲
信義區公寓「火舌濃煙狂竄」！　住戶驚恐爬鐵窗逃
直擊咖啡廳待5小時！原能會主委關心女祕書對話曝　聽到這句變臉
快訊／北韓射彈飛越上空！　日本國內最新情況曝
王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天　鄰居暴怒：欺人太甚
如皇帝選妃！原能會主委性騷4正妹祕書　職員：像在地獄
26歲辣模被曾志偉擁吻　首回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓射彈穿過日本上空！　日相岸田回應了

北韓射彈飛越上空！　日本國內迅速反應最新情況曝

美再軍援烏克蘭198億元　「總統撥款權」速送4套海馬斯上前線

快訊／北韓射彈飛越日本上空！　日警報大響要2地居民避難

車臣領袖將送3兒子赴烏前線　老大年僅16歲！傳俄軍已損6萬人

美台國防工業會議　國防部借鏡俄烏呼籲合堵中共

美股反彈收盤大漲！　 道瓊勁揚逾760點

索馬利亞汽車炸彈攻擊釀9死　2車載滿炸藥引爆

烏克蘭4州納入國土　俄羅斯國會無異議通過

俄羅斯科學家「心臟病身亡」！生前被控叛國　洩潛艇科技機密給中國

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

陸路邊機車冒白煙自燃 16歲女變身「打火英雄」

搞笑詮釋睡醒接男友電話　妹子咳嗽清嗓→慵懶嗲音

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

眼鏡弟快篩崩潰哀號！　回媽：嘟妳自己啦我愛妳

北韓射彈穿過日本上空！　日相岸田回應了

北韓射彈飛越上空！　日本國內迅速反應最新情況曝

美再軍援烏克蘭198億元　「總統撥款權」速送4套海馬斯上前線

快訊／北韓射彈飛越日本上空！　日警報大響要2地居民避難

車臣領袖將送3兒子赴烏前線　老大年僅16歲！傳俄軍已損6萬人

美台國防工業會議　國防部借鏡俄烏呼籲合堵中共

美股反彈收盤大漲！　 道瓊勁揚逾760點

索馬利亞汽車炸彈攻擊釀9死　2車載滿炸藥引爆

烏克蘭4州納入國土　俄羅斯國會無異議通過

俄羅斯科學家「心臟病身亡」！生前被控叛國　洩潛艇科技機密給中國

iOS 16還有新功能還沒上線　外媒盤點三大主要更新

日職史上最年輕三冠王　村上宗隆的56轟夢幻之旅

錄影「被消失」！林義傑涉案遭交保候傳　電視台緊急修剪剩10秒

陳時中不再是新聞寵兒　老二都讓給蔣萬安！第一名竟是她

換上「RAV4省油動力」！TOYOTA Crown新引擎曝光　馬力上看300匹

王子被控「凌晨狂製造噪音」出面回應了！　昆凌尷尬衰被牽連

力甩北市麻花式纏鬥　藍綠白突圍戰略曝光

2022桃園科技藝術節　電單車改裝如「變形金剛」很吸睛

北韓射彈穿過日本上空！　日相岸田回應了

ET專訪／2024 「勇於承擔」？侯友宜不鬆口：把握當下好好做事

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

國際熱門新聞

女網友約砲開房　男進門驚見她男友也在

iPhone 14偵測車禍　警到場發現6人全慘死

時空旅人？她相隔9年被Google街景捕獲

快訊／北韓射彈飛越日本上空！　日警報大響

不捨前妻火辣床照！他求保留法官允許了

哈利叫威廉「別來了」　兄弟關係就此破裂

北韓射彈飛越上空！　日本國內迅速反應情況曝

美股反彈收盤大漲！　 道瓊勁揚逾760點

俄科學家心臟病亡　生前被控叛國

開戰以來大突破！烏軍傳在赫松州推進40公里

車臣領袖送3兒赴烏前線　老大僅16歲！傳俄已損6萬人

父親也拿過諾貝爾醫學獎　帕博獲獎超興奮

印尼踩踏事故釀125死　總統下令每人賠償逾10萬

查爾斯要清門戶　「這2人」恐被父連累　

更多熱門

相關新聞

北韓射彈穿過日本上空！　日相岸田回應了

北韓射彈穿過日本上空！　日相岸田回應了

北韓今（4日）晨發射一枚彈道飛彈，日本防衛省偵測到飛彈飛越北海道及青森上空，立即發布國家警報，並廣播撤離2地居民；韓媒指出飛彈飛行4000多公里後已落入太平洋。日本首相岸田文雄強烈譴責北韓行徑，並已指示徹查損壞情況，全面收集詳細訊息。

快訊／北韓射彈飛越日本上空！　日警報大響

快訊／北韓射彈飛越日本上空！　日警報大響

公務員遭北韓槍殺　文在寅拒絕接受書面調查

公務員遭北韓槍殺　文在寅拒絕接受書面調查

日沙漠天使突逝　粉絲獻花哀悼：不痛了

日沙漠天使突逝　粉絲獻花哀悼：不痛了

河童壽司社長偷老東家機密　跳槽後一路升職

河童壽司社長偷老東家機密　跳槽後一路升職

關鍵字：

北韓彈道飛彈日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

女網友約砲開房　男進門驚見她男友也在

工人作業液體爆發沖臉　衣服秒爛

iPhone 14偵測車禍　警到場發現6人全慘死

時空旅人？她相隔9年被Google街景捕獲

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招抓包

快訊／北韓射彈飛越日本上空！　日警報大響

女按摩師問：那邊要按？他high完慘了

如皇帝選妃！原能會主委性騷4正妹祕書

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面