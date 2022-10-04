女按摩師問「那邊要不要按一下」　他回3字high完下場更慘

記者黃翊婷／台北報導

女按摩師小蘋（化名）今年1月17日被警方查獲在生活會館內與客人從事性交易，挨罰6000元，她不滿挨罰並向法院聲明異議。士林地院法官認為，小蘋雖然堅稱店內空間不大，根本無法進行性交易，但男客在接受警詢時能明確描述性交易的全部過程，完事後還付了500元的費用，因而認定警方的處分無誤，最終裁定駁回。

▲小蘋否認與男客進行性交易。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關。）

判決書中提到，小蘋今年1月17日下午2時許在台北市某生活會館與男客進行半套性交易，經員警查獲後，被依《社會秩序維護法》第80條第1款之規定，裁處罰鍰6000元。

小蘋不滿挨罰，於是向法院聲明異議。她強調，會館內只有3張按摩床位，空間不大，而且床位之間僅以活動布簾遮住，毫無隱密性，根本不可能與男客從事性交易。

小蘋還提到，員警在她皮包內找到的500元現金，是她原本就放在皮包裡的錢，不是男客給的性交易費用，男客接受警詢時說的話也不是事實，警方沒有詳查就逕自沒入她的錢，還裁處罰鍰，顯然有違誤。

而同樣被抓包的男客在接受警詢時證稱，當日是在中午12點左右進入會館消費，一開始由現場負責人在櫃檯接待，他沒有指定人選，只要求要瘦的，然後對方就把他帶到個人按摩包廂，並先收取1300元的按摩費用，接著他換上店家提供的黑色紙內褲，女按摩師就進來了，按摩過程中他先趴著按背，最後時間快到了的時候，女按摩師叫他轉成正面繼續按，「之後她就用手指比我的生殖器，問我『那邊要不要按一下』，我就說『隨便啊』。」

男客表示，女按摩師聽完就開始幫他打手槍，完事後還拿熱毛巾進行清潔，甚至詢問要不要洗澡，但他不喜歡在那裡洗澡，起身換好衣服，對方就跟他收取500元費用，隨後便離開了。

士林地院法官認為，男客將消費過程描述得一清二楚，況且他與小蘋並不認識，也沒有結怨，事後同樣被警方依法開罰1500元，應當沒有做虛偽陳述之必要，自然也沒有設詞誣陷小蘋之動機。

最終，法官仍認定小蘋確實在會館內從事性交易，警方的處分並無違誤，裁定駁回她的聲明異議。