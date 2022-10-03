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國中弟炫耀「12歲做過很正常」！全場震驚刷三觀　網一聽卻笑了

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲隨著社會風氣日益開放，許多青少年也變得越來越早熟。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／閔文昱報導

現代孩童普遍早熟，不只穿著、用詞都有些小大人，就連未成年「轉大人」發生性行為的年齡也在逐漸下降。一名網友分享，他近日打工時聽到有2名國中生在談論性話題，其中一人不僅炫耀「上星期做過了」，甚至還稱「現在12、13歲就做過很正常啊」，讓全場客人聽了都瞬間傻眼。貼文一出，引發關注。

一名網友在Dcard發文表示，有2名看起來是國小生的弟弟近日到他打工的店家消費，後來從對話中得知，2人剛升國中，年紀約為13歲，起初2人只是在玩遊戲、罵髒話，不過聊天的話題卻「越來越母湯」。

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其中一名弟弟先是透露，「欸我上星期跟XXX做過了欸！」讓同伴聽了相當驚訝，「你也太早做了吧，會不會怎樣啊？」該名弟弟則回應，「不會啦，現在12、13歲就做過很正常啊」。對此，原PO一開始還沒意會2人是在談論做什麼事情，到後來才發現弟弟是在指「性經驗」，讓他相當震驚。

▲2名國中生大聲談論性話題，讓在場眾人都相當傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

原PO提到，因為2人講話很大聲的關係，所以大家都聽得到該段對話，「其他桌的客人也都在看他們2個，大家都一副不敢相信的表情。」之後2人還繼續談論早洩、陽痿之類的話題，讓他不禁直呼「我剛升國中的時候連打手槍是什麼都不知道，沒想到現在12歲打砲那麼正常，今天的工作經驗真的讓我刷新三觀了。」

文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛表示「現在的小孩真的超早熟...」、「家人懶得教，網路又這麼普及」、「連國中生都比我強...」、「我想說…是我輸了」、「真的好神奇喔，養小孩才養12年，小孩卻已經在探索別人的身體了，對現在國中生來說好像做愛真的很正常一樣」、「謝謝你三觀人我的超人，三觀又再次刷新」

不過也有網友笑稱，「你們沒讀過國小喔，國小最愛唬爛了」、「國小男生都很唬啊，不信你叫他跟對方過來當面對質給你看」、「國小生唬爛最會了，只差在詞彙量夠不夠而已」、「隨便講你也隨便信」、「8成唬爛的」、「唬爛你也信」、「大機率是唬爛的，為什麼我會知道呢，因為以前我也是這樣」、「笑死在唬爛嘴啦」。

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