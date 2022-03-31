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大陸 大陸焦點 特派現場

徵女秘書要求「有性經驗」　人資認了：老闆要找「類似情人的」

▲▼職場性騷擾,職場,主管,同事,上司,男女,勾引。（圖／達志影像／示意圖）

▲女子應徵女秘書，發現公司竟要求「要有性經驗」。（示意圖／達志影像）

記者蔡紹堅／綜合報導

重慶26歲女子小陽（化名）近日透過網路上求職，在應徵一家公司的秘書時，對方竟要求必須要有「性生活經歷」，令她感到相當不舒服。該公司的人資事後證實，老闆就是想找一個類似「情人」的私人秘書，月薪1.5萬元人民幣（約6.7萬元新台幣）起，可面談。

根據《北京青年報》報導，小陽表示，她曾從事過秘書工作，最近透過網路人力平台找工作，輸入個人資料後，就被推薦了一間公司的秘書職位，「我看到這個職位的薪資是5千，工作內容也符合我的能力，就跟一個叫小吳的人資聯繫上了。」

小陽提到，跟人資小吳取得聯繫之後，她就沒有再使用網路人力平台，「小吳跟我要了一些生活照，然後又傳給我招聘職位的一些要求。」

小吳傳來的招聘要求顯示，應聘者必須為18至26歲的單身女性，形象要好，身體健康，沒有傳染病，還要有性生活經歷。同時，必須熟練使用各種辦公軟體，也要有相當的表達能力。

工作內容的部分，則是協助安排處理老闆工作日程、生活日常，偶爾與老闆參加應酬和陪伴老闆。薪資方面，每月收入為1.5萬元起，提供住宿、旅差報銷。

小陽看見對方提出「單身」「有性生活經歷」等要求後，馬上感到不對勁，擔心對方不是單純的招聘秘書，於是就把相關證據發給了網路人力平台，投訴性騷擾。

事後，人資小吳私下接受了媒體採訪，他透露，老闆其實想招一個類似「情人」的私人秘書，月薪1萬5起，可以面談。

目前，該公司位於網路人力平台的帳號已經被凍結。

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