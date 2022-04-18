24歲妹獻初夜！男友激戰一半軟了「你根本不是處女」　網全酸爆他

▲男友態度讓原PO很難過。（示意圖／取自xframe）

記者曾筠淇／綜合報導

明明是「第一次」，卻被男友懷疑騙人！一名女網友娓娓道來，日前她和男友發生關係時，對方態度突然大轉變，事後更冷淡地說感覺不對，質疑她不是「處女」。聽聞當下，她當然難過又錯愕，而文章曝光以後，大票網友也紛紛為她打抱不平。

這名女網友在Dcard上，以「第一次做卻被懷疑騙人」為題發文，提到她單身24年終於交到男友，日前兩人第一次發生關係時，她本還自嘲萬一「沒血」就好笑了，而對方則說沒關係；豈料，兩人激戰到一半，男友的態度卻像變了個人似的，很不耐煩，還說自己「軟了」。

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對此，原PO感到錯愕，事後更摸摸鼻子獨自清理乾淨，只是想也想不到，男友竟還問她是否有和其他人談過戀愛？說感覺根本不像「處女」，是不是在騙人？聽到這些話，原PO實在失望又難過，她怎麼也沒想到自己的「第一次」經驗竟是如此。

貼文曝光後，也被轉貼至Dcard粉專上，底下網友熱議，「分手，遇到渣男了」、「所以他根本就是在找處女」、「好沒知識的人」、「是誰教育他處女一定會流血的，非常沒有知識」。還有不少網友忍不住狠酸，「男生太細吧」、「先放生無誤，下一個會更好，不要挑到細牙籤」、「你該高興，因為你可以把針換掉」、「第一次就遇到『軟』男，你的確是該失望的」。