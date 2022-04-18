　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

24歲妹獻初夜！男友激戰一半軟了「你根本不是處女」　網全酸爆他

 ▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲男友態度讓原PO很難過。（示意圖／取自xframe）

記者曾筠淇／綜合報導

明明是「第一次」，卻被男友懷疑騙人！一名女網友娓娓道來，日前她和男友發生關係時，對方態度突然大轉變，事後更冷淡地說感覺不對，質疑她不是「處女」。聽聞當下，她當然難過又錯愕，而文章曝光以後，大票網友也紛紛為她打抱不平。

這名女網友在Dcard上，以「第一次做卻被懷疑騙人」為題發文，提到她單身24年終於交到男友，日前兩人第一次發生關係時，她本還自嘲萬一「沒血」就好笑了，而對方則說沒關係；豈料，兩人激戰到一半，男友的態度卻像變了個人似的，很不耐煩，還說自己「軟了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO感到錯愕，事後更摸摸鼻子獨自清理乾淨，只是想也想不到，男友竟還問她是否有和其他人談過戀愛？說感覺根本不像「處女」，是不是在騙人？聽到這些話，原PO實在失望又難過，她怎麼也沒想到自己的「第一次」經驗竟是如此。

貼文曝光後，也被轉貼至Dcard粉專上，底下網友熱議，「分手，遇到渣男了」、「所以他根本就是在找處女」、「好沒知識的人」、「是誰教育他處女一定會流血的，非常沒有知識」。還有不少網友忍不住狠酸，「男生太細吧」、「先放生無誤，下一個會更好，不要挑到細牙籤」、「你該高興，因為你可以把針換掉」、「第一次就遇到『軟』男，你的確是該失望的」。

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
丁小芹有特權？親友貼女監門口「無縫接人」　按喇叭怒飆記者
反骨酷炫斷聯女網紅2年　破冰合體吐「分手真相」
社交距離APP有用？醫公布「3週使用結果」秒愣
蔡英文稱「堅定守護主權」　國台辦回應了
敦化國小明起連3天實體停課　22日到校復課「除了這2班」
本土劇女星正式摘除子宮卵巢　身體「冒驚人變化」：人生倒數
全台多22校停課「累計493所」　學生確診今飆增262人！
專家曝「BNT疫苗」兒童真實數據：這種疫苗還寄望什麼？
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

浣熊、織布鳥等8480種動物禁輸入！　林務局要管控外來種入侵

彰化SOP出爐！確診居隔不得與4類族群同住　居家照護限1人1戶

人妻懷孕婆婆超暖「當姊妹照顧」　6個月後流產秒變臉：沒路用！

學生確診今飆增262人！　全台多22校停課「累計493所」

6天增百萬人使用！社交距離App已近800萬次下載　離目標還差500萬

中研院研究員曝「BNT疫苗」兒童真實數據：這種疫苗還寄望什麼？

即時民調／33%家長不敢給孩童打疫苗　超過7成「非BNT不打」

南投+7！幼兒園師生確診快篩272人　縣府：6至11歲將打莫德納

新北2歲染疫童重症插管　父感謝醫院搶救「希望大家幫忙集氣禱告」

24歲妹獻初夜！男友激戰一半軟了「你根本不是處女」　網全酸爆他

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

《單戀原聲帶》結局！韓韶禧送走他哭了　「現在才明白單戀」追回朴炯植

浣熊、織布鳥等8480種動物禁輸入！　林務局要管控外來種入侵

彰化SOP出爐！確診居隔不得與4類族群同住　居家照護限1人1戶

人妻懷孕婆婆超暖「當姊妹照顧」　6個月後流產秒變臉：沒路用！

學生確診今飆增262人！　全台多22校停課「累計493所」

6天增百萬人使用！社交距離App已近800萬次下載　離目標還差500萬

中研院研究員曝「BNT疫苗」兒童真實數據：這種疫苗還寄望什麼？

即時民調／33%家長不敢給孩童打疫苗　超過7成「非BNT不打」

南投+7！幼兒園師生確診快篩272人　縣府：6至11歲將打莫德納

新北2歲染疫童重症插管　父感謝醫院搶救「希望大家幫忙集氣禱告」

24歲妹獻初夜！男友激戰一半軟了「你根本不是處女」　網全酸爆他

丁小芹有特權？親友貼女監門口「無縫接人」　按喇叭怒飆記者：走開

南投79歲老婦打3劑突破性感染　無症狀傳染6人難追源頭

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」…緊握衝醫院　醫驚：斷掉了

衝浴室「監督奴才洗乾淨」　主子蓮蓬頭當專屬逗貓棒…狂追水柱玩

浣熊、織布鳥等8480種動物禁輸入！　林務局要管控外來種入侵

中職因應確診破千例　防疫規範明天有結論

全員陰性！早日解封！非洲小哥祝福視頻再次火爆

小貓掛球場頂部「險從5層樓高跌落」　這群人一招接住神救援

黃金獵犬住宿回來變另外一隻狗！　叫名字沒反應喊「大哥」才過來

蔡英文稱「堅定守護主權」　國台辦：台灣前途由全體中國人決定

生活熱門新聞

連4日破千！本土+1390「再創新高」

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

19縣市都有確診！本土1390「新北500最多」

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

北市敦化、仁愛國小臨時停課到4／25　家長怨：才剛送到校就要接回

BNT買輸郭董？藥師：不會買就交給有經驗的人買

「新北罰150萬太過了？」洗版論戰

不斷更新／全台478校停課！中原大學爆30確診「大一課程全改線上」

更多熱門

相關新聞

媽媽遇正妹店員「幫兒要電話」　結局神展開

媽媽遇正妹店員「幫兒要電話」　結局神展開

媽媽是神隊友？一名男網友發文表示，日前媽媽去蛋糕店時，看到一位很漂亮的女店員，於是便積極詢問對方電話，只是回到家後，才發現電話號碼只有9碼。文章曝光後，讓大票網友直喊根本是韓劇！而該網友後來也曝光故事結局了。

沒品男「麥克風塞下體」　嗨PO限動炸鍋了

沒品男「麥克風塞下體」　嗨PO限動炸鍋了

心疼網美遭家暴　同學揭：劈腿閃嫁富二代

心疼網美遭家暴　同學揭：劈腿閃嫁富二代

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

親戚酸「爸爸不讀書才做工」　妹子霸氣喊：以他為榮！

親戚酸「爸爸不讀書才做工」　妹子霸氣喊：以他為榮！

關鍵字：

處女性經驗第一次Dcard

讀者迴響

熱門新聞

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

連4日破千！本土+1390「再創新高」

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

《黑澀會》MeiMei消失8個月變這樣！

19縣市都有確診！本土1390「新北500最多」

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

快訊／《驕女》男星小10歲辣妻懷二胎！

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面