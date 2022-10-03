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防疫預算比去年增4.5倍？　政院揭真相「8400億特別預算年底用盡」

▲▼行政院院會後記者會 羅秉成 潘文忠。（圖／行政院提供）

▲行政院發言人羅秉成。（資料照／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

針對政府編列明年度防疫公務預算達845億元，比去年編列的187億增加數倍一事，行政院發言人羅秉成表示，實際上是「不增反減」，主要是近三年來，防疫經費主要來源編列在8400億的特別預算中，今年的防疫預算經費共943億元，特別預算年底將用盡，「實際上預算減少近百億元」。

羅秉成表示，近三年來，防疫經費主要來源編列在8400億「特別預算」中，今年的防疫預算經費總共943億元（包括編列及流用之「特別預算」756億元加上一般「公務預算」187億元），而此「特別預算」的防疫經費年底即將用盡，明年度已無特別預算經費可供編列。

因此，羅秉成指出，將防疫支出所需經費全部回歸編列於一般「公務預算」，此與今年編在一般「公務預算」之187億元相比，雖然形式似有倍增，但實質上明年編列之防疫預算不僅無倍增之事，反而減少近百億元，亦即今年943億元比明年編列之845億元尚多出98億元左右。

羅秉成表示，特別預算與一般公務預算都要經過立院審議與監督，兩年多來也因為立院對於預算的支持，能讓我國有能力在全球疫情中減少社會衝擊、經濟表現最好，「至於有政治人物指稱「防疫預算暴增，是為選舉綁樁」云云，實為扭曲事實之言論」。

羅秉成表示，未來雖將逐漸走向正常生活，但各項防疫工作仍有必要持續，如採購各種抗病毒藥物、倉儲管理及物流等273億元，撥充疫苗基金辦理COVID-19疫苗採購及相關接種作業256億元、隔離治療費用160億元，檢驗診斷(PCR)經費77億元，以及居家隔離補償及負壓隔離病房醫護人員津貼等62億元等。

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