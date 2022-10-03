18天2起警車事故釀5傷！BMW男貼「無頭骨」字條　家屬說話了

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

旗山分局警用偵防車9月13日在美濃區一處路口，與騎機車的鍾姓男子（59歲）發生擦撞車禍，鍾男遭撞飛受傷，送醫救治，雙方都沒有酒駕；不料相隔18天，本月1日旗山分局一輛警車又在杉林區，與BMW轎車發生擦撞車禍，這次更嚴重，造成3車受損，5人受傷送醫，37歲BMW駕駛甚至是「無頭骨」昏迷指數3，分局恐怕將面臨國家賠償的責任。

▲BMW轎車在路口與旗山分局警車發生車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

旗山分局偵查隊一輛偵防車上個月13日前往旗美商工執行校園安全訪視，上午11時40分勤務結束從學校離開，駕駛偵防車由中興路二段南往北方向直行，行經美濃區中興路二段與福義街口（無號誌路口）時，與騎機車的鍾男在交岔路口發生擦撞，造成鍾男受傷。

▲旗山分局偵防車上個月13日在美濃與機車發生車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鍾男緊急送醫後沒有生命危險，雙方駕駛經檢測後均無酒精反應，家屬在車禍後希望調閱偵防車行車記錄器了解車禍經過，但警方卻發現記憶卡已滿沒有錄到案發情形，對此，旗山分局還特別強調已通報各單位，立即全面檢視警用車輛行車記錄器設定循環模式，回報業務單位，並全面督導執行。

▲BMW轎車在路口與旗山分局警車發生車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不料言猶在耳，旗山分局杉林分駐所一輛警車，1日執行勤務時，為了追查沒戴安全帽騎士，行經杉林區山仙路時，撞上37歲顏姓男子駕駛的白色BMW，該車又因失控衝到對向車道，再撞上另輛22歲林姓女駕駛開的黑色小客車，這場事故造成3車嚴重受損，5人送醫，其中BMW男傷勢嚴重昏迷指數3，醫院在他的頭部貼上白紙壓「無頭骨 勿壓」提醒醫人員，醫師表示，是因為腦實在太腫了，只能先勉強把頭皮關起來，但頭蓋骨沒有放回去，才會寫上提醒字條。

▲林媽媽說，現在兒子還躺在加護病房昏迷指數3。（圖／吳奕靖翻攝）

家屬表示，目前暫時不會針對警察個人追究，畢竟他執行勤務，但希望警方執行勤務時所造成民眾受傷的部分，是否符合國家賠償的標準，要給民眾一個說法和交代。