　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

18天2起警車事故釀5傷！BMW男貼「無頭骨」字條　家屬說話了

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

旗山分局警用偵防車9月13日在美濃區一處路口，與騎機車的鍾姓男子（59歲）發生擦撞車禍，鍾男遭撞飛受傷，送醫救治，雙方都沒有酒駕；不料相隔18天，本月1日旗山分局一輛警車又在杉林區，與BMW轎車發生擦撞車禍，這次更嚴重，造成3車受損，5人受傷送醫，37歲BMW駕駛甚至是「無頭骨」昏迷指數3，分局恐怕將面臨國家賠償的責任。

▲▼旗山警車車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲BMW轎車在路口與旗山分局警車發生車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

旗山分局偵查隊一輛偵防車上個月13日前往旗美商工執行校園安全訪視，上午11時40分勤務結束從學校離開，駕駛偵防車由中興路二段南往北方向直行，行經美濃區中興路二段與福義街口（無號誌路口）時，與騎機車的鍾男在交岔路口發生擦撞，造成鍾男受傷。

▲▼旗山警車車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲旗山分局偵防車上個月13日在美濃與機車發生車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鍾男緊急送醫後沒有生命危險，雙方駕駛經檢測後均無酒精反應，家屬在車禍後希望調閱偵防車行車記錄器了解車禍經過，但警方卻發現記憶卡已滿沒有錄到案發情形，對此，旗山分局還特別強調已通報各單位，立即全面檢視警用車輛行車記錄器設定循環模式，回報業務單位，並全面督導執行。

▲▼旗山警車車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲BMW轎車在路口與旗山分局警車發生車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不料言猶在耳，旗山分局杉林分駐所一輛警車，1日執行勤務時，為了追查沒戴安全帽騎士，行經杉林區山仙路時，撞上37歲顏姓男子駕駛的白色BMW，該車又因失控衝到對向車道，再撞上另輛22歲林姓女駕駛開的黑色小客車，這場事故造成3車嚴重受損，5人送醫，其中BMW男傷勢嚴重昏迷指數3，醫院在他的頭部貼上白紙壓「無頭骨  勿壓」提醒醫人員，醫師表示，是因為腦實在太腫了，只能先勉強把頭皮關起來，但頭蓋骨沒有放回去，才會寫上提醒字條。

▲▼林媽媽說，現在兒子還躺在加護病房昏迷指數3。（圖／吳奕靖翻攝）

▲林媽媽說，現在兒子還躺在加護病房昏迷指數3。（圖／吳奕靖翻攝）

家屬表示，目前暫時不會針對警察個人追究，畢竟他執行勤務，但希望警方執行勤務時所造成民眾受傷的部分，是否符合國家賠償的標準，要給民眾一個說法和交代。

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
哈利叫威廉「別來了」！兄弟鬧翻全因這場紛爭
張國煒慘遭削權！長榮航太董事被拔　大哥派全吃下
台中屁孩「躺進超商冰櫃」拍片想紅！下場慘了
基泰董座陳世銘等13人遭約談　涉「境外不動產吸金上億」
快訊／中信產宣布跟進！調整防疫險理賠門檻
新北警處理焦屍後猝死　身障妻靈堂淚崩：署長我要怎麼辦...
BMW男挨撞頭貼「無頭骨」字條　旗山分局恐國賠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爆料「乳溝女神」列羅志祥後宮　週刊未盡查證義務判賠10萬

快訊／基泰董座陳世銘等13人遭約談　涉「境外不動產吸金上億」

換車道出包！國3和美路段3車連環撞　一度占用3線道

脫口罩吐痰遭勸...他噴口水、6字經回罵　辯身心「非常緊繃」

自創「8591氣球館」！夫妻檔笑氣賣到蘭嶼　警一舉查獲海量鋼瓶

「可不可以讓我摸」同志大遊行遭摸鳥　交通志工賠錢換免囚

立委指高端內線被「移送」9次動都不動？士檢：全力偵辦中

家門前有車！屋主「鐵鍊鎖輪胎」　警提醒已侵權：車主可提告

刺青男惡搞竟躺進超商冰櫃網狂轟　總部：商品全報銷將求償

獨／追攔機車騎士未戴安全帽釀禍　BMW「第一視角」打臉警方

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

男顧客提24瓶水走出店　整件褲子突掉到膝蓋！

爆料「乳溝女神」列羅志祥後宮　週刊未盡查證義務判賠10萬

快訊／基泰董座陳世銘等13人遭約談　涉「境外不動產吸金上億」

換車道出包！國3和美路段3車連環撞　一度占用3線道

脫口罩吐痰遭勸...他噴口水、6字經回罵　辯身心「非常緊繃」

自創「8591氣球館」！夫妻檔笑氣賣到蘭嶼　警一舉查獲海量鋼瓶

「可不可以讓我摸」同志大遊行遭摸鳥　交通志工賠錢換免囚

立委指高端內線被「移送」9次動都不動？士檢：全力偵辦中

家門前有車！屋主「鐵鍊鎖輪胎」　警提醒已侵權：車主可提告

刺青男惡搞竟躺進超商冰櫃網狂轟　總部：商品全報銷將求償

獨／追攔機車騎士未戴安全帽釀禍　BMW「第一視角」打臉警方

U23／野手有Key Man　陳聖平扛1番、曾頌恩是工具人

葉蒨文生日難過發4000字文「我感覺自己1歲」　網友看完不捨

謝京穎爆不倫戀首露面！未向許仁杰正宮道歉「我沒做不對」

帥狗狗準備出門！「身上一堆狗便袋」笑翻網友：代謝這麼好？

王淨穿環保婚紗鬆口「閃婚可能性」　另一半必須會特殊技能

他指1問題恐導致「台灣上演疫後之亂」：別奢望恢復往日國際客榮景

哈利叫威廉「別來了」！兄弟鬧翻全因這場紛爭　關係從此回不去

房市男女圖鑑差真多！僅雙北女性過半　男性占比連7年下滑

8天飛2次巴黎！IVE張員瑛行程緊湊　根本沒時間休息

好市多獨家上市「艾惟諾1公升裝燕麥保濕乳」引瘋搶！「限時下殺＄299」幫會員抗通膨

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

「川崎忍者」翹孤輪飆25秒　真實身分曝

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

彰化最狂違建內部曝！公所將報警

台中少女無照車禍　車廂驚見槍

台南晶英酒店食物中毒案　衛生局移送偵辦

追未戴安全帽騎士　高雄警衝撞BMW釀5傷

公車突啟動又急剎！女乘客終身癱瘓　駕駛判半年

獨／BMW與警車相撞影曝！駕駛昏迷指數3

16歲女北宜遭輾斃！母要向水泥求償　駕駛喊冤這樣說

「被鬼附身」在飲料下藥！美女房仲還原實境

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

更多熱門

相關新聞

獨／BMW與警車相撞影曝！駕駛昏迷指數3

獨／BMW與警車相撞影曝！駕駛昏迷指數3

高雄旗山分局杉林分駐所陳姓、黃姓兩名員警，1日為了追查沒戴安全帽騎士，行經山仙路時，撞上37歲顏姓男子駕駛的白色BMW，該事故造成3車全毀5傷，其中顏男傷勢嚴重昏迷指數3，目前仍在加護病房觀察中，顏男媽媽接受《東森新媒體ETtoday》訪問提到，真的很心痛，現在只希望兒子趕快平安醒過來，其他已沒什麼要求了。

桃園男遭行道路樹壓死！妻求國賠連3次敗訴

桃園男遭行道路樹壓死！妻求國賠連3次敗訴

舉重金牌回母校搬樹遭壓癱　更一審判賠再逆轉

舉重金牌回母校搬樹遭壓癱　更一審判賠再逆轉

東台灣36年來首例　1歲嬰動大刀「開心」　

東台灣36年來首例　1歲嬰動大刀「開心」　

高雄派出所所長「逆光視線不良」自撞電線桿！

高雄派出所所長「逆光視線不良」自撞電線桿！

關鍵字：

兩起警車車禍旗山分局面臨國賠

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

iPhone 14偵測車禍　警到場發現6人全慘死

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

「川崎忍者」翹孤輪飆25秒　真實身分曝

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

「雷曼兄弟慘劇」重演？瑞士信貸驚爆瀕臨破產

蘋果公佈2021年供應鏈名單　3台廠進榜、雙鴻等5業者慘遭除名

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

直擊大咖視帝「超商領包裹」！

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面