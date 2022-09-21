舉重金牌回母校搬樹遭壓癱瘓　更一審判國賠1633萬

▲林高毅在受傷前曾經獲獎無數。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

全國菁英盃健力賽金牌舉重選手林高毅2016年就讀高苑工商時，回到母校梓官國中接受舉重訓練，一次颱風過後和教練以及同學一起整理校園搬樹，卻被樹壓傷胸椎導致下半身癱瘓，讓他人生重創，扶養林高毅長大的阿嬤林顏彩琴，憤而向梓官國中、高苑工商請求國賠2200萬，一審敗訴，二審逆轉改判梓官國中應賠533萬餘元，阿嬤不服再上訴，最高法院發回更審，高雄高分院今（21）日宣判，判學校應賠償1633萬餘元。可上訴。

案發當時年僅16歲就讀高苑工商的林高毅，2016年時回到母校梓官國中接受舉重訓練，就在10月4日一次颱風過後，在梓官國中黃姓教練帶領下，與其他舉重隊同學一起搬運被颱風吹倒的樹木，就當準備將樹木放下時，林高毅因閃避不及壓住身體，導致胸椎第9至11骨折脫位併脊髓壓、左側外傷性血胸，雖經手術緊急治療，仍造成林高毅下半身癱瘓、大小便失禁等傷害。

▲林高毅（右）受傷後，全仰賴阿嬤照顧生活起居。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

林高毅受傷後，仰賴阿嬤照顧，出入得靠輪椅，生活更陷入困頓，家屬向梓官國中與高苑工商提告求國賠2200萬元，一審認為，林高毅就讀的高苑工商並非公立學校，黃玉琴教練也非屬公務員而是梓官國中約聘雇人員，並不是行使公權力，而事發地在梓官國中，但總務主任黃景隆當時不在校內，加上其他選手稱是自動幫忙，教練並無命令，加上林高毅已與教務主任及教練達成和解，因此一審判敗訴。

面對一審敗訴，林阿嬤難以接受，曾激動地說「會爭一口氣，繼續拼上訴！」上訴到高雄高分院後，改判梓官國中應賠533萬7005元，其餘上訴駁回。

但家屬仍繼續上訴最高法院，最高法院撤銷原判決，發回更審，高雄高分院今（21）日下午更一審宣判，仍認定梓官國中執行職務有過失，應負國家賠償責任。合議庭認為，林高毅在20歲至65歲前因減少勞動能力損失部分為713萬餘元，20歲起至75歲止增加生活上需要部分為942萬餘元，非財產上損害200萬元，扣除已和解賠償的220萬和先前判決的533萬餘元後，還可向梓官國中求償1101餘元，總計可獲得國賠1633萬餘元，全案仍可上訴。