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一二三航空公司揭牌！　主要運營大陸國產ARJ21、C919飛機

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▲一二三航空正式成立。（圖／翻攝自一二三航空微博，下同）

▲一二三航空以大陸國產飛機為主。（圖／翻攝自一二三航空微博）

記者劉亭／綜合報導

大陸東方航空26日宣佈，旗下一二三航空正式成立，主要將以大陸新一代國產民機為主體，主要運營ARJ21、C919等飛機，採取干支結合模式，以「立足長三角、服務沿海、輻射周邊」為發展目標，並結合現有公務機業務，公共航空和公務航空並行。

綜合陸媒報導，「一二三航空」的命名源於老子，「道生一，一生二，二生三，三生萬物」。而公司的英文簡稱「OTT」，則可理解為ON TIME TRAVEL，寓意旅途永遠正點；也可理解為OVER TOP TRAVEL，寓意無以倫比的航空體驗。

▲一二三航空正式成立。（圖／翻攝自一二三航空官網，下同）

▲一二三航空正式成立。（圖／翻攝自一二三航空官網）

一二三航空的前身是東方公務航空，作為旗下的全資子公司，執管10多架公務機，在專機、公務機、客貨包機、急救飛行的地面代理服務方面有著10多年的經驗。為了轉型，在去年4月，東航就成立了「公務航轉型發展工作籌備小組」。

東航集團董事長、黨組書記劉紹勇說，計畫將一二三航空運營主基地設在上海虹橋機場，既可以充分利用虹橋機場綜合保障優勢，也有利於發揮長三角機場群聯動發展優勢。

劉紹勇也指出，「一二三航空正式成立，既是東航運營新一代國產飛機邁出的第一步，也是國有大型骨幹航空運輸企業中成立的第一家；既是當前東航復工複產的一項重點任務，也是落實高品質發展要求的重要一環。」

東航運營的歷史機型中就包括運五、運六、新舟60等多種大陸國產機型。大陸啟動「大飛機」研製以來，東航與中國商飛也一直保持密切合作，並於2010年簽署了20架C919採購意向。接下來，該公司會把運營國產支線飛機ARJ21作為一大業務重點。

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