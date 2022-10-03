退休女教師不敵「帥機師」甜言蜜語　就算被騙過堅持匯44萬

▲台中市1名87歲退休女老師不敵帥機師的甜言蜜語，不但要匯錢，還把全白頭髮染全黑。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市87歲張姓退休女老師，年事已高仍然有著粉紅少女心，一聽到甜言蜜語，還是有怦然心動的戀愛感覺，2個月前1名「Captain William」退休男機師主動加臉書，威廉表明很喜歡台灣，希望能來台定居，且對曾為人師表的張女非常有好感，張女不疑有它，2人談得火熱，盡管曾有被騙教訓，仍執意要匯44.7萬元，張女為了取悅對方，還把全白頭髮染成烏黑；還好當過老師的張女不善說謊，說詞反覆被行員識破，成功阻止詐騙案。

台中警二分局文正派出所警員陳冠宇、劉美秀及實習生林穎志，日前接獲合庫銀行報案「疑似有人遭到詐騙」，員警立即趕赴現場了解，原來87歲張姓婦人要匯款44.7萬元，行員關懷提問，不善說謊的張女說詞反覆，先說是為了打淡身上斑點，後改口生活費不夠，最後又說是為了便利，要把所有存款移至同一銀行，行員聽完後，二話不說，馬上報警。

警方表示，張女幾年前曾遇過假交友真詐騙，如今傷痛已過，這次又陷入熱戀，員警查看張女手機對話，發現暱稱「Captain William」的男子不斷以「愛人、甜蜜、同居」等語柔情改勢，還保證將來台灣和張女共度餘生，張女開心的像個少女，不聽規勸執意匯款。

警方見勸阻無效，趕緊打電話給張女的兒子「我媽又被騙了嗎」？兒女擔心詐騙手法層出不窮，老母親應付不暇，後來向法院聲請輔助之宣告，並且叮嚀陪伴的外籍看護，再遇此狀況，務必通知兒女。

第二分局統計，今年1至9月止已成功阻詐38件，攔阻金額達2千7百多萬元，較去年同期攔阻26件，守護民眾荷包不遺餘力。