遭控施壓國防部賤賣國土　蔡適應嘆黃國昌打錯人：有問題應找新北市府

▲基隆市長參選人蔡適應。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量前立委黃國昌17日指控，民進黨基隆市長參選人蔡適應施壓國防部標售上億國土。對此，蔡適應表示，土地如何方式開發，是最早國民黨執政時期就決定，都更的位置在新北市，有問題應該找新北市政府，自己在107年時收到地主陳情，說土地從民國97年荒蕪到現在，希望政府程序能快速處理，辦公室能請行政部門做的就是依法辦理不要延宕。

黃國昌16日在臉書貼出一張人物黑影爆料，一位民主進步黨提名的地方首長參選人強力介入施壓，促使行政機關違法賤賣土地，協助財團與黑道都更炒地牟取暴利。黃國昌今就指出，該名參選人就是蔡適應。

黃國昌表示，2021年擔任立法院外交國防委員會召委的蔡適應兩度出面，召開「國軍老舊眷村改建土地標售程序及國軍老舊眷村改建基金執行疑義會議」，直接要求國防部出售該筆林口眷地。在蔡適應的施壓下，讓原本已經決定不再標售的國防部軍備局，違反行政院「暫緩處分」之指示，重新決議出售，黃國昌批評，蔡適應刻意點名行政院的先前發文，僅係「提醒」國防部無須再處分眷地，更強烈建議國防部「研議眷地處分」，該份公文換言之正是，「我，蔡適應說了算！」

對此，蔡適應指出，這個案子黃國昌打錯了，都更的位置在新北市，有問題應該找新北市政府，土地要用什麼樣的方式開發，是最早國民黨執政時期就決定，新北市府也有權力表達意見，這些過去自己完全都沒有參與，他在107年時收到地主陳情，說土地從民國97年荒蕪到現在，希望政府拍賣程序能快速處理，蔡適應辦公室能做的，只有請行政部門做的就是依法辦理不要延宕。

對於黃國昌提出的公文，蔡適應表示，公文下一段寫得很清楚，考量本案土地權，委託貴府辦理公開標售，基於信賴保護及誠信原則，提高土地使用效應，請繼續辦理標售，請政戰局及相關單位推動的案子符合法律，「黃國昌你打錯人了，蔡適應並未參與這個案子，」

蔡適應表示，107年地主來找辦公室陳情，因為從104年就決定要拍賣，但程序一直延宕，因此地主來陳情，政戰局應該要按照原來的規劃依法辦理。

對於黃國昌指控蔡適應跟財團、黑道聯手炒地，蔡適應表示，自己不曉得他為什麼這麼說，政治人物出席很多公共場合、認識很多人，但就只是認識很多人，沒有任何其他關係。國防部寫了這個內容後，有經過主計總處，發函給國產署寫得很清楚，這件案子因為人民請託案，從105年就決定要標售，是一個持續進行的案件，是不同的事情，不要搞混在一起。

對於是否對選情造成影響，蔡適應表示，任何議題都會影響到，黃國昌如果認為這個案子不妥，這個案子過去都是國產署辦理，他過去都在財政委員會，也可以提出不同意見，「為什麼他在這個時間點，突然弄一個莫須有的事情指控我？」

對於是否提告，蔡適應表示，這年頭大家都很喜歡提告，到目前為止沒有考慮提告，只希望把事情說清楚讓黃國昌知道。後續國產署的委託執行自己沒有參與，不知道他賣多少錢、標幾次，要問國產署會比較清楚一點。



