邊境開放＝危機解除？醫：英住院數11天內增57%「令人擔憂的秋冬」

▲台灣將於10/13實行0+7，入境不需隔離。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者楊晏琳／綜合報導

台灣將於10/13開放國門，實行0+7。不過醫師表示，國界開放並不等於危機解除，於今年3月取消入境限制的英國，最近住院的病人數正快速上升，平均11天就增加57%，英國專家學者也認為，進入秋季，大量確診病例可能是英國當局的大挑戰。

胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，英國政府對各自地方區域，做了新冠肺炎發生率調查發現，在英格蘭，每65位居民，會1位居民確診，約佔該區域總人口的1.57%；每50位威爾斯居民，有1位確診，約佔該區域總人口2.07%；.北愛爾蘭

每80位居民，有1位確診，約佔該區域總人口的1.26%；蘇格蘭占比則為2.22%。

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黃軒表示，這些還不包括報導中的每67個英國人得新冠肺炎 ，會有1名住院治療；每34個英國人得新冠肺炎，會有1位有長新冠症候群；還有近20萬人，因新冠而失業、失去經濟主要來源。

而英國最近住院的病人也快速增加，9/17有4467人、9/20有4886人、9/23有5604人、9/26有6439人、到了9/28便升至7024人。短短11天內，住院病人增加了57%，死亡率則一直維持在2.8%～3.0%左右。

也因此，英國專家學者預估，進入秋季，大量的確診病例，都可能是英國當局的大挑戰。

黃軒指出，英國的例子可讓各國做為警示參考，也許國界解放、和新冠危機解除間，不能劃上等號。

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