冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

冷空氣周二晚報到，北部周三高溫掉9度！中央氣象局預報員黃恩鴻表示，周三後迎風面桃園以北、宜蘭多雲到陰、有陣雨，到下周一國慶日雨區也類似。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則說，周二晚間開始東北季風增強南下，迎風面有機會面臨一段較長時間的濕濕涼涼天氣。

黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（3日）、周二各地晴到多雲、溫暖偏熱，高溫可來到33-35度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



黃恩鴻說，周三之後東北季風影響，桃園以北、宜蘭多雲到陰、有陣雨，花蓮則是下午有些降雨，周三也是近期水氣最多的一天，這波東北季風影響時間滿久，到下周一國慶日也是，雨區仍類似，以基隆北海岸、宜蘭和花蓮為主；至於中南部影響很小，多雲到晴、午後山區有局部短暫陣雨。

而一周溫度部分，黃恩鴻分析，北部、東半部周三起偏涼，預估北部周三高溫26、27度，周四後稍回升至27、28度；至於低溫部分，北部周三後23、24度，其他地區變化不大，仍有25-27度。

▼周二晚起變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）

吳聖宇在臉書表示，周二晚間開始東北季風增強南下，由歐洲模式（ECMWF）針對台北市所做出的系集預報資料可看出，東北季風會持續滿長一段時間，陸陸續續會有一股一股的東北季風南下接力影響。

吳聖宇提醒，屆時迎風面地區溫度轉涼，雖沒有特別低的溫度，但日夜溫度的變化起伏明顯縮小，顯示一整天都可能偏涼，降雨機會也是明顯增多，有可能持續是多雲或陰並且有些短暫陣雨的天氣，整個天氣型態將轉為秋天型，迎風面有機會面臨一段較長時間的濕濕涼涼天氣。

吳聖宇指出，相對的，背風面區域、大致從新竹以南到高屏地區就不太受到影響，還是維持晴朗穩定的天氣，白天陽光下依然會覺得較熱，夜晚清晨較涼，日夜溫差變化大，西半部沿海則容易有較強的偏北陣風出現，整體來說跟迎風面地區相比，算是截然不同的天氣型態。