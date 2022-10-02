迎接光輝十月！新北懸掛萬面國旗飄揚　熊猴森樂園健行國慶登場

▲2022年新北國慶升旗將於三重大都會公園登場。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

光輝十月，邀民迎國慶！新北市政府將於今年國慶日在三重大都會公園辰光橋下舉行國慶升旗典禮，市長侯友宜及HBL高中籃球聯賽冠軍淡水商工女子籃球隊領唱國歌後，市府規劃「熊猴森‧熊健康」健行活動，自辰光橋至中山橋，全長1.2公里，沿途行經新北最熱門親子遊樂場熊猴森樂園，並於健走終點發送限量5000份蔬菜能量包。

民政局長柯慶忠指出，今年特別選定腹地廣大的大都會公園作為升旗地點，當天在隆重的國慶升旗典禮後，將舉辦1.2公里活力健走活動，歡迎前來的市民朋友穿上國旗元素裝扮，展現新北萬眾同心的團結熱忱。此次健走路線，規劃新北近年最具盛名的親子玩樂舒壓聖地熊猴森樂園，也能體驗全台最大共融式堤坡滑梯樂園；健走終點將分送市民總計逾1噸，5000份限量的「蔬菜能量包」。

▲升旗典禮結束後，可同遊新北大都會公園野餐享樂。

柯慶忠表示，當天活動開場，將由南強工商表演藝術科帶來Kpop女團、Freestyle以及Locking 3種不同舞風的熱舞表演，精采度相當值得期待，並由侯友宜及淡水商工女子籃球隊於現場與市民高唱國歌及國旗歌，一同注目青天白日滿地紅國旗冉冉升起。

柯慶忠說，不同於其他縣市，新北市每年都會精心策劃活動表達對中華民國的祝福，2019年國慶，侯市長率市府團隊於五股硬漢嶺攻頂高唱國歌國旗歌，象徵以不畏艱難的硬漢精神超越自我；2020年市府自八里騎乘國旗單車至鶯歌龍窯橋，象徵同心拚博態度；2021年結合全運會迎聖火活動傳遞堅持奮戰精神，今年則規劃國慶健走活動與民眾享受疫後健康新生活。

▲新北萬面國旗垂直懸掛喜迎慶雙十。（圖／資料照／新北市民政局提供）

民政局表示，光輝十月喜迎國慶，今年也在各行政區重要道路及聯外橋樑設置萬面國旗，營造旗海飄揚壯麗景象，市府大廳更垂掛25面正8號巨幅國旗（160cm*240cm）；此外，民政局也預告，官方「新北民政保平安」臉書粉專將於下週號召廣大網友上傳國旗元素照，並留下對國家的祝福與期待，以多元活潑的方式一同歡慶雙十。

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