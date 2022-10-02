決戰20秒「火球連發」！柯志恩接招　陳其邁大內宣：2年拚4年

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長選舉戰局跟台北、桃園相比，目前可以說是一場「寧靜」戰爭，民進黨參選人陳其邁跟國民黨的柯志恩還沒有正面交鋒，陳其邁沒有加入口水戰局，而是透過市政府新聞局推出多支20秒影片來宣傳政績，大打「2年拚4年」的績效牌。

▲陳其邁冷處理選戰，先推「政績牌」，20秒短影片宣傳「2年拚四年」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

隨著時鐘滴答聲快速響起，兩位小朋友疊疊樂的比賽也進入尾聲，正當其中一位還在小心拿開其中一層積木時，另一位已經快速收拾完畢，轉身離去。高雄市政府以小女孩快速地堆疊積木，比喻9天快速拆除中博高架橋的工程效率，展現市府把握兩年拚四年的時間，力拚完成高難度建設的施政績效。

▲陳其邁冷處理選戰，先推「政績牌」，20秒短影片宣傳「2年拚四年」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

20秒的影片呈現陪伴高雄市民走過17年的中博高架橋，工期從2個月縮短為9天，大幅降低交通過渡期的不便，並如期如質完成鐵路地下化的最後一哩路，從天際線到城市南北的縫合，以9天換來高雄未來百年發展，高雄車站展現新氣象，車站周邊站東道路10月底通車在即，城市的進步與蛻變有目共睹。

這是高雄市政府新聞局推出的《緊看邁》系列影片，透過20秒的短影片來宣傳陳其邁在這2年拚四年的過程當中，究竟為高雄市民做了什麼？除了中博高架橋之外，還有百年鐵道變身綠色長廊！過去乘載人、貨的鐵軌，在高雄漫長的鐵路地下化後，成為全長15.37公里的綠廊，市長陳其邁上任1年綠園道工程全數完工，綠地面積六都第一；首支影片以太空人為主角，以為鐵路地下化後是一片荒地，沒想到卻意外落地在左營綠園道大地遊樂場，強調只要認真做，荒漠也能變綠洲，利用詼諧幽默的反差手法，表現鐵路地下化荒漠變綠洲的對比與變化。

另外在氣氛沉悶的辦公環境中，沉浸在音樂祭無法自拔的女同事，以吶喊聲唱出拍謝少年的《暗流》「聽咱的歌聲、共阮的故事」歌詞；而辦公桌下的「大吉虎」小提燈閃爍，搭配同事穿著海灘褲、夾腳拖打節拍的雙腳。這是為了喚醒民眾近兩年來高雄的活動豐富精采，讓人回味無窮的回憶，並進而行銷即將到來的台灣設計展及跨年等活動。





▲陳其邁冷處理選戰，先推「政績牌」，20秒短影片宣傳「2年拚四年」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）