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「追殺高虹安」排行榜他奪第一　計分方式曝光：大家不要爭了！

▲▼民眾黨新竹市長參選人高虹安公布追殺排行榜。（圖／翻攝《董事長開講》）

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安公布追殺排行榜。（圖／翻攝《董事長開講》）

記者皮心瑀／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前為駁斥論文抄襲爭議，反引爆「戰學歷」風波，如今則參加網路節目《董事長開講》粉絲見面會，直指自己短短四天來遭到鋪天蓋地的攻擊，網路上共超過五十萬筆留言追殺，並曝光這些主力臉書粉專、社團，其中，第一名為律師林智群，而其他人則紛紛感嘆自己為何為奪冠或入榜，背後積分方式也遭公布。

高虹安於《董事長開講》粉絲見面會上表示，自己有準備好多政見，但遺憾的是很難在媒體上被討論，大家說民進黨傾全黨之力追殺高虹安，因為從數據來看，四天內就有超過五十萬筆鋪天蓋地的攻擊。「四天超過五十萬筆是什麼概念？其實我那幾天的聲量大於一整個禮拜陳時中馬桶的討論度」。

高虹安也指出，根據排行，追殺她的粉專前十名除了林智群外，依序為無良公關公司、土星六號隻狼、我是Sabrina、孟買春秋、音地大帝、無良公關、細菌先生、鬥魂白鬍子、補教人蔘。

不少粉專主紛紛嘲諷自己為何沒進榜，親綠的「只是堵藍」狠嗆，「馬的勒，竟然沒有堵藍，被看不起了...眾管理員注意一下，全力發文洗高虹安，我們要後來居上」；而排名第五的「孟買春秋」則說，「為什麼我不是第一名？我明明連著好幾天都只關心她，而且我也有宣布我只關心她！氣氣氣氣氣」。

網紅劉宇「四叉貓」指出，高虹安的計算方式應該是以每則「留言」當計量單位，根據她公布的簡報，攻擊範例包括「為了選舉而道歉的」、「選市長人品很重要」等等，簡易解讀就代表那四天之內只要在討論高虹安的文章或新聞底下留言，沒有稱讚的話就全部被計算成攻擊，排行榜的排名方式就是四天之內該粉專的相關文章，下方沒稱讚高虹安的留言總數就是排行榜總積分，奪冠的「林智群律師（klaw） 」四天之內被判定有438則留言沒稱讚高虹安，「孟買春秋」四天之內被判定有107則留言沒稱讚高虹安，「所以大家不要爭了，不是粉專主不努力，是粉絲們留言罵的不夠兇啊！」

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