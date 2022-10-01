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疫後「高飛」！200人搶報名飛航講座　體驗A320駕駛艙「圓機師夢」

▲▼飛航講座首場吸引200人報名，民眾透體驗A320駕駛艙「圓機師夢」。（圖／航發會）

▲飛航講座首場吸引200人報名，民眾透體驗A320駕駛艙「圓機師夢」。（圖／航發會）

記者李姿慧／台北報導

航發會舉辦「飛航解密 暢遊天際」首站台北場今(10/1)登場，吸引近200名年輕學子與航空迷報名參加，A320全座艙飛機駕駛艙也搬進會場，民眾透過沉浸式虛擬駕駛體驗一圓民眾當機師夢想。

中華航空助理總機師陸世諺受邀擔任講座講師，他表示，機師需承受高度的工作壓力，也必須要守紀律與持續訓練，要有嚴格的自我要求才能勝任這份工作，除了光鮮亮麗的一面，還有更多需要背負的壓力以及承擔的責任。長榮航空空服本部副執行總事務長侯淑滿則分享在長榮服務的心路歷程，讓對空服工作有興趣民眾更全面了解這份工作。

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第三位講師是民航局飛航服務總台的張子修主任管制員，有近10年管制員經驗的張子修表示，航道就是天空的高速公路，為了維護空中運輸安全，飛航管制員就像空中的交通警察，在機場塔台裡指揮飛機，確保每一架在飛機都能安全抵達目的地，維護台灣天空的交通安全。

他也說，想當飛航管制員須通過民航考試，屬於國家的公務員，考取之後要接受將近11個月的地面學科與實務訓練，通過各階段的考察才能上線，工作地點可以輪調，也充滿挑戰性。

▲▼飛航講座首場吸引200人報名，民眾透體驗A320駕駛艙「圓機師夢」。（圖／航發會）

▲飛航講座首場吸引200人報名，民眾透體驗A320駕駛艙「圓機師夢」。（圖／航發會）

台北國際航空站航務組長梁仲平則分享航務員的工作內容以及機場空側作業標準。梁仲平原本是一名航空迷，因為熱愛航空決定報考民航特考，由於在機場工作也讓他更近自己喜歡的飛機，他也透過自身的經驗分享興趣可以變成職業，但一定要樂在其中，感受工作帶來的樂趣與挑戰。

航發會主秘鄭賜榮指出，翱翔天空是許多人的夢想，航空就是邁向夢想的起點，高專業性分工的航空產業為航空職人建立了專業、紀律的形象，也成為許多人所嚮往的榜樣。航空產業過去兩年多雖然受到新冠肺炎影響，但因為有一群堅守崗位的無名英雄，讓台灣的航空產業能持續在國際上發光發熱。透過每年舉辦飛航講座邀請各領域航空職人以親身經驗分享，可以讓對航空產業有興趣的年輕人更清楚掌握相關的資訊，提早準備與因應，並且能如願進入航空產業。

航發會表示，接下來「飛航解密 暢遊天際」系列講座將於11月12日(六)在台中裕元花園酒店B1國際演講廳及11月19日(六)在台南香格里拉遠東國際大飯店9F國際會議廳，活動採免費報名，額滿為止。

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