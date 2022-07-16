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「向企業家學習」系列講座　聯華生技沈碧蘭分享勇敢試人生

▲台南市政府「向企業家學習」系列講座，16日邀請聯華生技股份有限公司沈碧蘭董事長分享「勇敢試人生」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府「向企業家學習」系列講座，16日邀請聯華生技股份有限公司沈碧蘭董事長分享「勇敢試人生」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府邀請台南知名作家王美霞老師攜手合作，於市立圖書館新總館6樓哇劇場辦理10場「向企業家學習」系列講座，16日邀請聯華生技股份有限公司沈碧蘭董事長分享「勇敢試人生」。

▲台南市政府「向企業家學習」系列講座，16日邀請聯華生技股份有限公司沈碧蘭董事長分享「勇敢試人生」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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透過台南知名作家王美霞老師的引言，讓民眾認識聯華生技股份有限公司與沈碧蘭董事長。聯華生技是台灣領先的檢測系統製造商，主要提供體外診斷試劑產品，包含快速篩檢試劑系列、藥物濫用篩檢、驗孕排卵檢測、心肌損害檢測、病原檢測、腫瘤標記物檢測及易訊免疫分析儀。

▲台南市政府「向企業家學習」系列講座，16日邀請聯華生技股份有限公司沈碧蘭董事長分享「勇敢試人生」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這一家座落在台南科學園區的企業，不僅在醫療檢測上面有傑出的成就，在這一次疫情嚴峻的期間，還是「快篩國家隊」的成員，在這波疫情期間，獲得國防部後備指揮部調集官兵，於4月25日正式進駐廠內支援生產，助聯華團隊月產能自50萬劑，提升至月產能110萬劑，大幅增加一倍以上的產能。

▲台南市政府「向企業家學習」系列講座，16日邀請聯華生技股份有限公司沈碧蘭董事長分享「勇敢試人生」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一提到聯華生技，就不得不提到沈碧蘭董事長，她在生技醫療產業工作15年以上，其中參與經營則超過11年，透過引言人穿針引線的介紹，讓沈碧蘭董事長以幽默詼諧的方式進行分享，除了分享自身踏入生技產業的歷程以外，針對該產業未來的發展方向與公司的前景也進行剖析，也給聽眾一些進入生技產業的建議。

▲台南市政府「向企業家學習」系列講座，16日邀請聯華生技股份有限公司沈碧蘭董事長分享「勇敢試人生」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，2021年邀請王美霞老師撰寫「台南好職人」一書，介紹台南職人在職場上奮鬥的故事，2022年更進一步透過講座，分享企業家堅毅精神與專業的堅持，鼓舞更多在職場上努力奮鬥、打拚的人。

▲台南市政府「向企業家學習」系列講座，16日邀請聯華生技股份有限公司沈碧蘭董事長分享「勇敢試人生」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本場次更加特別的是要凸顯「女性成功企業家」的特質，希望能夠讓社會更加看到女性對社會發展的貢獻，讓我們的性別觀念能更平等、社會更和諧。

▲台南市政府「向企業家學習」系列講座，16日邀請聯華生技股份有限公司沈碧蘭董事長分享「勇敢試人生」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長也預告下一場「向企業家學習」系列講座將於8月20日舉辦，邀請康那香企業股份有限公司戴榮吉董事長談「罩得住一世人的愛」，鼓勵市民朋友趕快到臺南市立圖書館網站報名(https://reurl.cc/OpW933)，一起聆聽創業家激勵人心的奮鬥過程與成功的故事。

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