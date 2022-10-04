快訊／邊境將解封「國內疫情還沒結束」　指揮中心14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10/4）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。國內將於10月13日開放邊境，不過過去幾天疫情仍呈現高峰，衛福部長薛瑞元今日也表示，國內疫情還沒有結束，大家不要誤以為邊境解封就是疫情結束，就不用再做任何管制，疫情仍然有可能還要持續一段時間，明年還是需要防疫預算。

國民黨日前指控，政府編列明年度防疫公務預算達845億元，比去年編列的187億增加數倍一事，薛瑞元今（4）日解釋，去年有特別預算跟年度預算，加起來有900多億，但今年就沒有特別預算，所以845億編在年度預算裡，總數是減少的。

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指揮中心昨日晚間發布新聞稿說明，本年度衛生福利部用於COVID-19之防疫經費共943億元，包括疾病管制署的嚴重特殊傳染性肺炎防治預算187億元，及特別預算756億元。

由於特別運算將於本年底用罄，相關防疫需求必須回歸編列一般公務預算來支應，故於明年度將原納編於特別預算之抗病毒藥物、疫苗、倉儲管理及物流、以及確診個案之隔離治療費用等須持續辦理之防疫必要支出845億元，改納編明年度總預算。

指揮中心昨宣布修訂重複感染定義，將距離前次發病1個月至3個月內，放寬至14日至3個月內。另外，也將3個月後重複感染Ct值需小於30條件刪除，僅需出現原慢性病症狀惡化，或出現發燒、有新呼吸道症狀，醫師就可通報疑似重複感染，並自動通報為確診個案。

國內也準備進入流感季，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，流感跟新冠症狀很接近，不過流感比較仰賴臨床醫師判斷，而雙重感染的個案會比單純感染新冠的個案，在輕症表現上症狀會比較明顯，包括鼻塞、咳嗽、發燒、頭痛和肌肉痠痛。