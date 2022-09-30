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桃園百大租賃式科技執法第三期10／1啟用　40處路口曝光

▲桃園警察局為降低交通事故死傷人數，在桃園市各區重要路口建置路口租賃式闖紅燈科技執法設施，其中第三期將在10/1日啟用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警察局為降低交通事故死傷人數，在桃園市各區重要路口建置路口租賃式闖紅燈科技執法設施，其中第三期將在10/1日啟用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警察局為降低交通事故死傷人數，今年起建置「百大易肇事路口租賃式闖紅燈科技執法」，其中第一、二期分別於7月18日、8月29日啟用，第三期40處將於10月1日起執法，全市百大科技執法路口設備將全數啟用，讓桃園市成為科技執法與防制交通事故之安全城市，提醒民眾遵守規定，以免荷包失血。

桃園警察局交通大隊指出，今年桃園市百大易肇事路口科技執法設備第三期設備係經各轄區分局擇定「轄區易肇事路口」與「駕駛人易違規且高事故比例之路口」評估建置，希望透過科技執法提醒用路人遵守交通規定，避免發生交通意外事故。

▲桃園警察局在桃園市各區建置路口租賃式闖紅燈科技執法設施，圖為桃園區復興路與民生路口處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警察局在桃園市各區建置路口租賃式闖紅燈科技執法設施，圖為桃園區復興路與民生路口處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中第三期科技執法地點40處分別是「桃園區國際路二段與大興西路三段」、「桃園區桃鶯路與建國路口」、「桃園區復興路與民生路口」、「桃園區經國路與莊敬路口」、「中壢區延平路與元化路」、「中壢區中山路與長江路」、「中壢區延平路與中央東路」、「中壢區中園路與桃圳路」、「楊梅區中山北路二段與梅獅路一段口」、「大園區中華路91巷10弄與民生路」、「大園區國際路一段與民生路口」、「大園區中正東路二段與南青路口」、「大園區中山北路與國際路一段路口」、「大園區三民路一段與航勤北路口」。

「觀音區新華路一段與快速路八段路口」、「觀音區金橋路育仁段與育仁路二段路口」、「觀音區九如街與三多街口」、「龜山區長壽路與光峰路口」、「龜山區忠義路與長壽路口」、「龜山區振興路與振興路229巷口(雙向)」、「龜山區台4線與有恆街口」、「龜山區忠義路三段與龜山一路口」、「龜山區文化三路與龜山一路口」、「龜山區萬壽路一段與中正路口(雙向)」、「龜山區萬壽路一段與工興街口」、「龍潭區大昌路二段與北龍路口(中興路)」、「龍潭區聖亭、龍元、神龍、北龍路口」、「蘆竹區中正路與南山路一段路口」、「蘆竹區南山路一段與仁愛路一段路口」、「蘆竹區南山路一段與南崁路口」、「蘆竹區中正路與南竹路一段」、「蘆竹區南山路一段與六福路(長榮路)路口」、「蘆竹區南青路與大竹北路」、「蘆竹區文中路一段與龍壽街一段路口」、「蘆竹區中正北路與南竹路二段」、「蘆竹區南青路與富國路三段」、「蘆竹區南竹路三段與富國路一段」、「蘆竹區富國路二段與富昌街口」，共計40處路口。

▲桃園警察局在桃園市各區重要路口建置路口租賃式闖紅燈科技執法設施，圖為「桃園區中正路與復興路口」設置「未禮讓行人科技執法設備」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警察局在桃園市各區重要路口建置路口租賃式闖紅燈科技執法設施，圖為「桃園區中正路與復興路口」設置「未禮讓行人科技執法設備」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，為保障行人安全，桃園警察局於「桃園區中正路與復興路口」設置「未禮讓行人科技執法設備」1處，取締汽車駕駛行經行人穿越道有行人穿越時，未禮讓暫停讓行人優先通行之違規行為，以養成駕駛人禮讓行人良好習慣。

桃園警察局呼籲，用路人務必遵守交通安全規則、勿違規行駛，發生交通事故在判斷交通肇事因素時，「只要車輛違反號誌指示」，亦列為主要肇責，科技執法最重要之目的，是讓駕駛共同尊重彼此路權，以維護行車安全，警方亦在科技執法地點前，明顯處所設置告示牌面以提醒用路人。警方將嚴正執法，消弭駕駛者存有僥倖心態，違者將依道路交通管理處罰條例，未禮讓行人將處新台幣1,200元以上3,600元以下罰鍰；闖紅燈處新台幣1,800元以上5,400元以下罰鍰；紅燈右轉處600元以上1,800元以下罰鍰及紅燈越線處900元以上1,800元以下罰鍰。

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