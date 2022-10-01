急電潘孟安救選情？　陳時中：分享選舉經驗「沒談到周玉蔻」

▲陳時中參加111年全國登山日。（圖／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日砲轟慈濟及國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，衝擊民進黨台北市長參選人陳時中選情，更傳出陳私下致電給多年好友、屏東縣長潘孟安大吐苦水。對此，陳時中1日上午受訪證實，他近日有與潘通電話，潘也分享關於執政、選舉該注意什麼事情，但並未談到周玉蔻的事情。

陳時中今天上午前往永春陂生態濕地公園，參加111年全國登山日活動，並向上午爬山運動的山友致意。

媒體會前聯訪關注，潘孟安與陳時中近日是否通電話？陳時中說，潘孟安有打電話給他，「我們是有通過電話，我們當然有熟啊」，大家互相鼓勵一下、分享選舉的經驗；媒體追問是否有談到周玉蔻的事情？陳表示，沒有，他們是就廣泛的議題，包括怎麼樣執政、在選舉時該注意什麼等，潘也跟他分享一些很好的經驗。

此外，對於近期有民調指出，陳時中的選情看起來有些緊張，陳說，「我們並沒有像所謂一個落後的一個情況，很多都在一、二名之間，在誤差範圍之內，我們要持續努力」。他並指，力求爭取50%選票的目標不變。

另對於今天下午陳時中競選總部成立，包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、身兼競選總部主委的前副總統陳建仁都將與會力挺，陳時中表示，這是一件開心的事情，請大家為他加油，「我很高興能夠得到總統肯定，我非常的高興」。