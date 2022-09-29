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iPhone 14 Pro超搶手！統計：開賣一周均價漲3000元

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果iPhone 14 pro熱賣，價格上漲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

根據《SOGI手機王》今日公佈最新資料，統計全台通路iPhone價格變化，iPhone 14系列在上市一周後，iPhone 14 Pro 128GB平均價格漲9.06%，而上一代的iPhone 13 Pro 128GB漲幅超過1成，皆顯示Pro系列目前在通路搶手的程度。

蘋果iPhone 14開賣超過一周，不只iPhone 14 Pro與14 Pro Max熱賣，就連官網停售的iPhone 13 Pro詢問度也大增，除了iPhone 14基本款與小尺寸的iPhone 13 mini外，蘋果多款手機因為出現搶購，通路售價逆勢上漲。

雖然今年iPhone 14新機建議售價較上一代漲了2千元，但由於iPhone 14 Pro與14 Pro Max規格有感升級，再加上辨識度高，因此早在預購期間就相當搶手。開賣一周後，甚至出現iPhone 14 Pro與14 Pro Max漲幅有3%以上的現象，其中又以iPhone 14 Pro 128GB漲最多，平均價格比起原價多出超過3千元，漲幅高達9.06%。

《SOGI手機王》總編輯張利安表示，通路價格上漲反應市場供不應求、缺貨的現象，雖然上一代iPhone 13也有出現開賣後漲價的狀況，但漲幅主要來自iPhone 13 Pro Max，最高漲6.24%，不過iPhone 14 Pro卻漲到9.06%，比iPhone 12與13還要高，且多款機型普遍上漲，觀察蘋果官網iPhone 14 Pro目前交貨期需要5到6周的時間來看，短期內通路價格很難降下來。

相較於iPhone 14 Pro與14 Pro Max通路價格上漲，被認為與舊款差異不大的iPhone 14，在新機上市後一周，價格跌幅落在1.20%~2.22%之間，下跌的幅度比起上一代 iPhone 13、iPhone 12還要多，其中iPhone 14 256GB跌最多，平均價格比原價便宜600元，甚至有通路直接降價1千元促銷，這個情況在蘋果新機推出時相當罕見；而iPhone 14蘋果官網目前有現貨直接供應，完全不用等待，顯示這款機型供過於求，並未受到消費者青睞。

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