房被震倒「埋1公斤黃金」　逃劫夫妻急挖尋...悲嘆只找到一點點

▲住在玉里小7超商的樓上屋主返家挖找黃金，卻只找回少部分。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺 、翁子皓／花蓮報導

台東池上18日下午2點44分發生規模6.8強震，花蓮玉里鎮一處小7超商的3層樓建築倒塌，花蓮縣府派遣工作人中午已完成拆除作業。幸運獲救的屋主夫妻，不僅房屋被震倒，還有約1公斤左右的黃金埋在廢墟內，今日他們返回現場挖找，但只找到零星的金飾。據今日黃金價格估計，1公斤黃金約170萬元。

住在小7超商樓上的屋主夫妻，曾把一公斤的黃金、戒指、項鍊等裝在小鐵盒裡，不料台東池上卻發生大地震，3層樓建築瞬間倒塌，雖受困但幸運獲救保住了性命，卻來不及將裝有黃金的鐵盒帶走。

屋主一家在經歷劫難後，今知道花蓮縣府將派人前往挖掘、拆除廢墟，在心繫黃金的情況下，一大早就返回現場挖找，屋主一家見到昔日住所如今化被夷為平地，心中之痛難以言喻。

屋主一家在廢墟中不斷挖找，希望能尋回內有總重達1公斤金飾的鐵盒，對他們來說，重要的不只是黃金與飾品的價格，這盒黃金、飾品紀念著屋主一家的生活，充滿紀念意義。屋主太太表示，鐵盒內約裝有戒指20只、項鍊10條、還有元寶，同時還有媳婦結婚的金子、項鍊、戒指等。

但經歷一早的挖找，只有找到幾條黃金飾品，大部分的黃金、飾品仍然被埋在廢墟中。屋主太太無奈表示，縣府已派人來協調，表示必須快點進行拆除作業，否則會耽誤工程進行，他們一家也不想對工程人員造成困擾，因此只能加快腳步尋找，「能找回多少算多少」。