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社會 社會焦點 保障人權

被三重警暴打！無辜男現況曝光　身心受創「就值1支小過」

▲▼新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！無辜男全身傷怒告。（圖／民眾提供）

▲黃男當初就醫後，幾乎全身是傷。（圖／民眾提供）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市三重警方日前將黃姓路人錯認成通緝犯，雙方發生扭打衝突，而無辜的黃男不僅頭部、膝蓋多處撕裂傷，眼睛還縫了4針；稍早，他在臉書透露現況，也心寒感嘆「原來小老百姓的身體、心理所受的傷害，及受到的生命威脅，僅值1支小過。」

黃男稍早在臉書吐露近況，表示因頭部與胸背遭受重創，擔心會有後遺症，所以除了就醫之外，都在家好好養傷，幸好兒子是位專業護理師，在兒子的幫助下，復原情形良好，「目前​除了頭部跟胸口時常抽痛之外，​外傷的部分已漸漸好轉，​可​​內心的傷痕有辦法復原嗎？」

他也質疑，「​如此嚴重的違法、違紀、霸凌百姓的惡劣行徑，就1支小過。原來小老百姓的身體、心理所受的傷害，及受到的生命威脅，僅值1支小過。​而偉大的警察大人，不用身穿制服，不用出示證件，不用說明來意，就可以口罵三字經，盡情毆打無辜路人。」

經過此次遭遇，黃男不禁感概，生在民主法治的台灣，做夢都無法想像會受到這樣的對待，「一想到所有的新北市民都可能隨機地受到我這種遭遇，我就不禁害怕，害怕以後自己的親人、兄弟、朋友或無辜的人再受到這對待，但我只是一個普通的新北市民，有誰能還我公道？」

▲。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲黃男外傷恢復良好，但內心的痛仍難平復。（圖／翻攝自當事人臉書）

另外，對於這起抓錯人的烏龍，三重警分局解釋，由於追緝目標有多項刑案紀錄，2名便衣警繃緊神經，但當時天色昏暗，誤以為54歲黃姓男子就是41歲李姓通緝犯，有了先入為主的想法，上前盤查的動作只是一個形式，因此在未完全確認黃男的身分就出手逮人，但黃男也有出手推擠警員，雙方拉扯一同倒地，互有擦挫傷。

而新北市警方針對行政疏失也做出懲處，因未開密錄器、抓錯人等，擬將翁、江2員警各記過1次，所長申誡2次，至於是否會調職，將依檢察官認定之後，再做調地依據。

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