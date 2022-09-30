26歲女為報恩「倒追」71歲翁！甜嫁生下1子　恩愛10年丈夫病亡

▲26歲女懷孕主動求婚嫁72歲翁。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南一名男嬰在2013年8月出生，當時迎來附近民眾的圍觀。大多數人抱著看熱鬧的心理， 想看看這男嬰的五官是否像他的父親。只因他的父親文長林已是71歲高齡，而母親張鳳則年僅26歲。這對相差45歲的「爺孫戀」，一度在當地引發轟動。多年後，他們的近況再度曝光，文長林已在9月28日病逝。

綜合陸媒報導，1987年6月13日，張鳳出生，由於當地重男輕女，她從小就並未受到父母的寵愛。她還有2個哥哥和2個姊姊，但年齡差距巨大，在這種缺乏交流與關愛的環境裡， 養成了內向、孤僻的性格。5歲那年，她在姑姑家第一次見到文長林。而當時50歲的文長林，自從妻子去世，將2兒2女養大後，便外出打零工。

直到後來，張鳳家發生了一件大事，讓兩人產生了密切的交集。1997年，張鳳年近6旬的父親，因為過度勞累，引發二次中風，癱瘓在床。住院一週後，症狀並沒有緩解，由於沒錢，只能回家療養。

而文長林是村裡有名的「赤腳醫生」，憑借幾十年行醫，積累了不錯的口碑。於是，張父請文長林幫他治病。由於兩家相距較遠，再加上張家實在拿不出治療費。張父提議讓文長林住在自己家中，作為酬謝。

其實，張家的情況早就被文長林看在眼裡。張母早年出過交通事故，腿腳不便。哥哥姊姊均以成家，自顧不暇，年僅10歲的張鳳又不懂煎藥。於是，他答應了張父的提議，借住張家，負責出具藥方，買藥煎藥。沒想到，這一住就是9年。

幾年的朝夕相處，文長林早就成了張鳳心中特殊的存在。2006年7月，張父外出幹農活時，再次中風暈倒，由於沒有及時發現，不治而亡。因為哥哥姊姊都在外地，一時趕不過來，張鳳和母親手足無措，這時文長林主動幫她們張羅了後事。他知道張家沒錢，便拿出積攢的積蓄，幫助張家舉行葬禮，渡過難關。張父去世後不久，文長林考慮到張家只有母女倆，他住著終究是不方便，便離開了張家。

長大後的張鳳，也漸漸明白只有文長林能給自己安全感，便拒絕了家人介紹的對象。之後，勇敢的她更是前往文長林的家中表白，「我要留下來照顧你，和你一起生活。」剛開始，文長林根本不肯接受，可後來也漸漸被主動的張鳳打動。

兩人2010年確定關係時，張鳳23歲，文長林68歲，但為了避免不必要的麻煩，兩人一直悄悄交往，並未告知家人。直到2013年，因為張鳳意外懷孕，這段戀情才不得不大白於天下。為了給孩子一個合法的身分，張鳳決定與文長林結婚，組成三口之家。

2013年4月17日，張鳳不顧家裡人的反對，和文長林登記結婚。2013年8月，張鳳平安生下兒子，文長林為他取名文璟天。孩子出生後，更是轟動十里八鄉，就連媒體記者都紛紛上門採訪，一家三口成了當地風雲人物。

後來，張鳳和文長林的婚姻走過了近10個春夏秋冬，他們的兒子也年滿9歲。一家三口，像無數普通家庭一樣，過著一日三餐的溫馨生活。

不過，據《九派新聞》報導，9月28日，文長林去世，張鳳悲痛萬分。她接受採訪時說，「我們度過了10年美好時光。」據知情人表示，兩人感情很好，結婚10年從未吵過架，文長林生病後，張鳳一直照顧他直到去世。目前，家中正在辦理善後事宜。