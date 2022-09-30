　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

26歲女為報恩「倒追」71歲翁！甜嫁生下1子　恩愛10年丈夫病亡

▲▼26歲女懷孕主動求婚嫁72歲翁。（圖／翻攝自微博）

▲26歲女懷孕主動求婚嫁72歲翁。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南一名男嬰在2013年8月出生，當時迎來附近民眾的圍觀。大多數人抱著看熱鬧的心理， 想看看這男嬰的五官是否像他的父親。只因他的父親文長林已是71歲高齡，而母親張鳳則年僅26歲。這對相差45歲的「爺孫戀」，一度在當地引發轟動。多年後，他們的近況再度曝光，文長林已在9月28日病逝。

綜合陸媒報導，1987年6月13日，張鳳出生，由於當地重男輕女，她從小就並未受到父母的寵愛。她還有2個哥哥和2個姊姊，但年齡差距巨大，在這種缺乏交流與關愛的環境裡， 養成了內向、孤僻的性格。5歲那年，她在姑姑家第一次見到文長林。而當時50歲的文長林，自從妻子去世，將2兒2女養大後，便外出打零工。

直到後來，張鳳家發生了一件大事，讓兩人產生了密切的交集。1997年，張鳳年近6旬的父親，因為過度勞累，引發二次中風，癱瘓在床。住院一週後，症狀並沒有緩解，由於沒錢，只能回家療養。

▲▼26歲女懷孕主動求婚嫁72歲翁。（圖／翻攝自微博）

而文長林是村裡有名的「赤腳醫生」，憑借幾十年行醫，積累了不錯的口碑。於是，張父請文長林幫他治病。由於兩家相距較遠，再加上張家實在拿不出治療費。張父提議讓文長林住在自己家中，作為酬謝。

其實，張家的情況早就被文長林看在眼裡。張母早年出過交通事故，腿腳不便。哥哥姊姊均以成家，自顧不暇，年僅10歲的張鳳又不懂煎藥。於是，他答應了張父的提議，借住張家，負責出具藥方，買藥煎藥。沒想到，這一住就是9年。

幾年的朝夕相處，文長林早就成了張鳳心中特殊的存在。2006年7月，張父外出幹農活時，再次中風暈倒，由於沒有及時發現，不治而亡。因為哥哥姊姊都在外地，一時趕不過來，張鳳和母親手足無措，這時文長林主動幫她們張羅了後事。他知道張家沒錢，便拿出積攢的積蓄，幫助張家舉行葬禮，渡過難關。張父去世後不久，文長林考慮到張家只有母女倆，他住著終究是不方便，便離開了張家。

▲▼26歲女懷孕主動求婚嫁72歲翁。（圖／翻攝自微博）

長大後的張鳳，也漸漸明白只有文長林能給自己安全感，便拒絕了家人介紹的對象。之後，勇敢的她更是前往文長林的家中表白，「我要留下來照顧你，和你一起生活。」剛開始，文長林根本不肯接受，可後來也漸漸被主動的張鳳打動。

兩人2010年確定關係時，張鳳23歲，文長林68歲，但為了避免不必要的麻煩，兩人一直悄悄交往，並未告知家人。直到2013年，因為張鳳意外懷孕，這段戀情才不得不大白於天下。為了給孩子一個合法的身分，張鳳決定與文長林結婚，組成三口之家。

▲▼26歲女懷孕主動求婚嫁72歲翁。（圖／翻攝自微博）

2013年4月17日，張鳳不顧家裡人的反對，和文長林登記結婚。2013年8月，張鳳平安生下兒子，文長林為他取名文璟天。孩子出生後，更是轟動十里八鄉，就連媒體記者都紛紛上門採訪，一家三口成了當地風雲人物。

後來，張鳳和文長林的婚姻走過了近10個春夏秋冬，他們的兒子也年滿9歲。一家三口，像無數普通家庭一樣，過著一日三餐的溫馨生活。

不過，據《九派新聞》報導，9月28日，文長林去世，張鳳悲痛萬分。她接受採訪時說，「我們度過了10年美好時光。」據知情人表示，兩人感情很好，結婚10年從未吵過架，文長林生病後，張鳳一直照顧他直到去世。目前，家中正在辦理善後事宜。

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
妹子傳訊息「用1符號」被嗆老人　網戰翻
北市東區牛排館火警烈焰沖天！　警消救出9男14女
少女合影「巨石強森」興奮咬住胸肌　下秒超傻眼
Makiyo懷胎9月胖23公斤！老公走心「撐不過3個月」心聲
IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」　網點頭喊：超實用
林秉樞「恐只要關2周」　關鍵原因曝光
19歲男開馬三飆速撞貨車！「2死1傷」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女醫師下班搭公車「多瞄乘客一眼」！最後竟救了她一命

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告…法院判決曝光

爸「助跑飛踢」別人家7歲小孩　竟是為了幫自己2歲兒報仇！

26歲女為報恩「倒追」71歲翁！甜嫁生下1子　恩愛10年丈夫病亡

中國mRNA疫苗通過印尼EUA　將蓋「本地生產中心」輻射周邊國家

黎智英獄中確診新冠　隔離治療中無法親自出庭

賀錦麗稱「在台海無所畏懼行動」　國台辦：敦促美方停止拉幫結伙

融匯兩岸贏利模式大賽　台灣組濤影醫療勇奪冠

民眾喊救命「老虎闖家裡」急報案　員警火速出動…見本尊全傻了！

美宣布增援太平洋島國8億！陸：我們不會藉合作搞地緣政治博弈

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

野兔闖入果園大嚼藍莓　北海道農家：幫大忙了

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

玖壹壹洋蔥偽裝司機…新娘秒認出！　健志建議「唱別人的歌」給驚喜XD

王世堅轟周玉蔻要有格調：道歉就想了事？ ｜20220929 ET午間新聞

邊牧散步中突加速跑過　飼主笑 ： 那裡是動物醫院

女醫師下班搭公車「多瞄乘客一眼」！最後竟救了她一命

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告…法院判決曝光

爸「助跑飛踢」別人家7歲小孩　竟是為了幫自己2歲兒報仇！

26歲女為報恩「倒追」71歲翁！甜嫁生下1子　恩愛10年丈夫病亡

中國mRNA疫苗通過印尼EUA　將蓋「本地生產中心」輻射周邊國家

黎智英獄中確診新冠　隔離治療中無法親自出庭

賀錦麗稱「在台海無所畏懼行動」　國台辦：敦促美方停止拉幫結伙

融匯兩岸贏利模式大賽　台灣組濤影醫療勇奪冠

民眾喊救命「老虎闖家裡」急報案　員警火速出動…見本尊全傻了！

美宣布增援太平洋島國8億！陸：我們不會藉合作搞地緣政治博弈

點名福來喜有望金手套　葉總還稱讚本土雙捕進步多

誣蔑活人、誣蔑死人的周玉蔻們

華信、易飛與金門推「低碳旅遊＋智慧觀光」　看好解封後外籍旅客來台

營養師教5招改善「暗沈蠟黃肌」！多吃4種食物很有用

台鐵花蓮=玉里復駛！玉里=富里公路客運接駁　「花東類火車退場」

她供初戀讀書還生下一子　卻突被「男友岳母」登門：新娘不是妳

台灣機車廠「站上紐約證交所第1人」！光陽柯勝峯：讓千萬人看見

五月天阿信神隱半年終於露面！　驚人狀態曝光...網暴動：想打包

金鋼狼《死侍3》登場沒開玩笑！《脫稿》導演揭休傑克曼本人親解答

單日+6308「連5天增加逾6千例」　校園確診總數超過61萬例

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

大陸熱門新聞

女師懷孕出軌小王　捉姦影片曝光

男女學生校內雙人瑜珈！同學嗨翻圍觀

趕羊賣卻集體跳崖　牧羊人賠哭了

伴郎團遭「團滅」　新娘：我還放水了

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告

13年前最紅童星近況超驚艷！21歲變女神學霸

2000年前「中央鑄幣廠」發現新文物 數千「五銖、刀錢」殘塊出土

淨水器用2年「管線裝錯」　廢水泡奶寶寶喝下肚

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

新郎邀一起坐下吃…司儀信了

夫妻18萬買百萬金飾遭起訴　全網卻力挺

痛批美台雙重挑釁大陸　李慶平：若擦槍走火，台灣民眾買單

民眾喊家有老虎急報案！員警出動見本尊全傻了

歐洲備寒冬！陸老闆娘賣出「80萬個熱水袋」

更多熱門

相關新聞

差46歲！少女嫁地主伯　2個月後離了

差46歲！少女嫁地主伯　2個月後離了

印尼西爪哇省的65歲地主松達尼（H Sondani）今年5月爆紅，因為他風光迎娶19歲少女巴蘭蒂（Fia Barlianti），並且大方給出5億印尼盾（約新台幣101萬元）聘金及其他嫁妝。但是，最新消息指出，夫妻倆結婚2個月後就火速離婚，目前雙方都未透露原因。

21歲女星斬斷爺孫戀　慘被79歲丈夫槍殺

21歲女星斬斷爺孫戀　慘被79歲丈夫槍殺

22歲妹偷錄性愛影片！敲詐60歲男友8900萬

22歲妹偷錄性愛影片！敲詐60歲男友8900萬

6旬翁稻田裡「收割」19歲小寡婦　娶回家了

6旬翁稻田裡「收割」19歲小寡婦　娶回家了

她嫁百歲人瑞「性生活超棒」擁4孩

她嫁百歲人瑞「性生活超棒」擁4孩

關鍵字：

爺孫戀文長林 張鳳

讀者迴響

熱門新聞

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

蘋果副總裁因1句話被炒　千萬年薪沒了

大S、具俊曄雜誌照一曝光「掀韓網暴動」

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

施暴高嘉瑜將宣判　林秉樞獸行全紀錄

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼三字經15次

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

全明星吳珝陽退賽！替補選手曝光

更多

最夯影音

更多
男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援
Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面