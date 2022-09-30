林秉樞今宣判...高嘉瑜遭暴打臉腫全身傷　瘀青「化妝遮不住」

▲高嘉瑜遭林秉樞關在飯店內施暴，30日下午4時法院進行一審宣判。（圖／資料照）

記者蔡怡萍／綜合報導

立委高嘉瑜去年11月間遭男友林秉樞在飯店內施暴、限制行動，林秉樞被依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁等8項罪嫌起訴，求刑3年，新北地方法院今日下午4時一審宣判。高嘉瑜被施暴後，曾帶傷出席公開場合，就被眼尖網友發現她PO出的照片中，脖子上有厚厚化妝品也遮蓋不了的瘀青，她被打得鼻青臉腫、全身是傷的畫面更是怵目驚心。

▲高嘉瑜遭男友毆打傷勢。（圖／高嘉瑜提供，下同）

從曝光的傷勢照看出，高嘉瑜明顯眼部、臉頰嚴重瘀血腫脹，身體多處也有傷痕；高嘉瑜在遭林秉樞施暴後，還曾看似正常地出席活動，有網友回顧她事發後6天的臉書PO文，發現照片中她不只頸部留有遮不住的瘀青，她穿著網紗長裙，但透過薄紗可看見右小腿有異物，放大看竟然貼著一塊白色紗布，也讓人聯想是遭人暴力相向。

根據新北地檢署起訴書，去年11月11日至12日間，林秉樞涉嫌在新北市板橋區馥都飯店房內對高嘉瑜施暴、控制行動，期間雖有同意高嘉瑜至立法院簽到，但命她隨時保持通話、回傳搭乘計程車紀錄、工作後馬上回來等。

林秉樞還在他母親的靈堂內要求高嘉瑜下跪，並拉扯及按壓高嘉瑜頭部，將她推倒在靈堂內沙發上後，扯去高嘉瑜戴的帽子及口罩。此外，林秉樞也涉嫌在與高嘉瑜視訊時，透過截圖擷取對方9張裸露照片。

▲被打後第6天發文，可看見小腿有包紮紗布。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）



台灣新北地方檢察署今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害與恐嚇等8項罪嫌起訴林秉樞。林秉樞自去年12月起遭羈押約8個月後，今年7月15日以新台幣80萬元交保。

新北地方法院8月26日辯論終結，據了解，林秉樞對於檢方起訴8大罪狀，承認部分行為，但極力否認有虐待高嘉瑜1晚等「私刑拘禁」罪行。檢方求刑3年刑度中，以私刑拘禁的1年6月徒刑最重，新北地院審結，30日下午4時進行一審宣判。